Il dolce aneddoto di Aurora Ramazzotti: come ha detto a Eros che era incinta

E' dolcissimo il racconto di Aurora Ramazzotti che svela come ha detto a papà Eros che era incinta e che sarebbe presto diventato nonno

Michelle Impossibile è tornato con una nuova reunion familiare ma questa volta i protagonisti non sono Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker. La vera protagonista è Aurora Ramazzotti con il suo pancione. La figlia di Eros e Michelle sta per diventare mamma, il parto dovrebbe essere previsto nelle prossime settimane e nello show di Canale 5 ha raccontato per la prima volta, di quando ha detto a papà Eros, che sarebbe diventato nonno. Un molto molto emozionante, che ha visto padre e figlia protagonisti dello show, la Hunziker infatti ha lasciato il palco all’ex marito e la figlia. Ed è stata Aurora a prendere la parola per raccontare quanto accaduto, ironizzando: “Volevo approfittare per dirti una cosa che non ho mai trovato il tempo e il modo giusto di dirti: aspetto un bambino”. Ridendo, Ramazzotti ha risposto: “Sei una forza della natura, una roccia, io di questo sono davvero orgoglioso di te”. Poi Aurora ha realmente svelato come ha detto a suo padre di essere in dolce attesa, un aneddoto che non aveva mai raccontato prima anche perchè, Aurora, non lo dimentichiamo, se l’è dovuta vedere con le notizie sulla sua gravidanza, quando ancora non aveva neppure realizzato di essere in dolce attesa. Una situazione spiacevole, causata dalla fuga di notizie e dalla smania di vendere più copie di chi ha pensato bene di rendere noto tutto, quando Aurora non era neppure al terzo mese di gravidanza.

Il dolce racconto di Aurora: come ha detto a Eros che sarebbe diventato nonno

Aurora Ramazzotti ha quindi ricordato il momento in cui ha annunciato al padre la sua gravidanza, un fatto che risale a diversi mesi fa: “Non dimenticherò mai la tua reazione di quest’estate, ho preso una maglietta con scritto “nonno loading” e lui ha reagito svenendo sul letto”. “Anche perché non capivo l’inglese”, ha scherzato il cantante che non vede l’ora di abbracciare il bebè che sta per arrivare.

Dopo il momento padre-figlia anche Michelle è tornata sul palco per godersi la sua bellissima famiglia e il pubblico è impazzati sui social. Se è vero che Michelle ed Eros hanno le loro vite, è altrettanto vero che sono un bell’esempio, dimostrano entrambi come sia possibile trovare un equilibrio anche quando l’amore finisce.