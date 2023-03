Guendalina Tavassi furiosa, non la vogliono negli hotel per famiglie

Guedalina Tavassi mostra la risposta del Pr di un hotel per famiglie, non la vogliono in vacanza da loro

Guendalina Tavassi caccia fuori tutta la rabbia per il no che ha ricevuto da un hotel per famiglie. E’ un albergo in montagna, una delle strutte per le vacanze delle famiglie che non desidera averla ospite. Guendalina Tavassi è sconvolta, lo ripete, dopo l’intervista a Le Iene con il suo fidanzato, il Pr dell’hotel che cita non la vuole più tra i clienti, per lei e la sua famiglia l’albergo è chiuso. Cosa è successo, cosa ha detto Guendalina Tavassi di così grave a Le Iene? Aveva parlato con il suo compagno di rapporti intimi, del loro numero di rapporti al giorno. E’ bastato questo per chiudere la porta dell’hotel per famiglie in faccia alla Tavassi? Lei dice di sì e mostra la risposta del responsabile. Guendalina con i suoi figli e il compagno aveva già spostato la sua vacanza, per problemi personali non era più potuta andare in questo albergo. In questi giorni ha mandato una mail per una nuova prenotazione, ma ecco cosa è accaduto.

Guendalina Tavassi sconvolta dalla risposta dell’hotel

“Sono sconvolta e adesso vi racconto questa cosa perché è giusto che sappiate tutti che gente di m… c’è dietro a tante strutture come questa che è una struttura familiare dove ci vanno tanti bambini, famiglie, d’inverno. Si scia, c’è l’animazione e io dovevo soggiornare qualche tempo fa ma poi per motivi miei privati non siamo potuti andare”. Spiega che poi ha riscritto una mail al Pr della struttura e mostra a tutti sui social la risposta (la potete leggere nella foto).

“Non posso più andare nelle molteplici strutture per famiglie, ne hanno diverse oltre a quella, perché loro non sono in grado di far collimare il mio personaggio. Volevo innanzitutto dire al Pr della comunicazione responsabile di queste strutture, che si chiamano family perché ci sono le famiglie con i bambini e che i bambini in qualche modo nascono”. Consigliando poi di avere se non la sua stessa attività almeno il minimo. Sicuri che sia solo questo il problema? Sembra davvero strano. Ci sarà un seguito? Magari la risposta dell’hotel che la Tavassi ha citato, una spiegazione diversa dalla sua o altro.