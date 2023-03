Guendalina Tavassi contro il GF VIP 7: “Dovrebbero uscire tutti, è scandaloso”

E' una furia Guendalina Tavassi contro il Grande Fratello VIP dopo quello che è successo nella diretta del 9 marzo 2023: è scandaloso

Guendalina Tavassi è una furia sui social dopo quello che è successo nel corso della puntata del Grande Fratello VIP 7 del 9 marzo. A quanto pare lei proprio non si aspettava quello che è accaduto, nonostante che l’aria sia cambiata al GF VIP e non solo, lo si è capito da tempo. Ieri sera due provvedimenti per i concorrenti del GF VIP e uno di questi ha colpito anche suo fratello, Edoardo Tavassi. Il romano per il momento è stato solo ammonito e non ha ricevuto una punizione più severa, mentre Edoardo Donnamaria, dopo l’ennesimo richiamo, è stato invece squalificato. Una brutta espulsione che ha macchiato la sua partecipazione al GF VIP anche se va detto, di cose peggiori in quella casa, ne aveva fatte a dozzine. Linea superata, limite varcato, Signorini è stato molto chiaro. Ma i parenti dei concorrenti stentano a farsene una ragione, come dar loro torto visto che per mesi è accaduto di tutto in quella casa. Una punizione per una stecca da bigliardo rotta in modo scherzoso, è abbastanza surreale ma bisognerebbe pensare a tutto quello che è stato detto e fatto prima…Anche questo è un dato di cui tenere conto. Cosa su cui a quanto pare, Guendalina Tavassi non è molto d’accordo. L’ex vippona è una furia sui social e spiega di non capacitarsi di quello che sta accadendo, anzi, lancia anche un appello a tutti i concorrenti, anche se non possono sentire o leggere le sue parole.

Guendalina Tavassi on fire sui social: l’attacco al Grande Fratello VIP

Il duro sfogo di Guendalina sui social: “Io non ho parole! Adesso Donnamaria dovrebbe dire tutto quello che pensa e che vorrebbe dire. Ma che schifo che sta succedendo. Che schifo ragazzi, che schifezza. Follia, follia è folle è follia quello che state facendo a questi ragazzi. Per una volta sto anche dalla parte di Antonella. ” E ancora: “Perché è vomitevole è uno schifo ed è anche uno scandalo. Sì siete scandalosi, guardate come cavolo fate stare questi poveri ragazzi che stanno partecipando ad un reality che è un gioco. Questo è un gioco! “. La Tavassi ha difeso suo fratello ma anche l’altro Edoardo e ha continuato: “Follia, tutti questi mesi lì dentro per essere poi cacciati in quella maniera. Io qui veramente farei di massa tutti fuori dalla casa, tutti fuori di massa, Antonella, Edoardo, tutti. Ragazzi è davvero scandaloso, dovrebbero uscire tutti di gruppo adesso”.