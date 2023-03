Veronica Lario, le foto con i nipoti più piccoli e la nuora: tutti al parco

Le foto di Veronica Lario, ex moglie di Silvio Berlusconi, con i nipoti più piccoli e la nuora

Veronica Lario, l’ex moglie di Silvio Berlusconi, che nonna dolce e affettuosa con il nipotino, il più piccolo della famiglia, Tommaso Fabio che ha solo 5 mesi. E’ la rivista Chi a pubblicare le foto di una bella passeggiata al parco, un pomeriggio tutte insieme, perché Veronica Lario è con la nuora, Federica Fumagalli, la moglie di suo figlio Luigi Berlusconi. Con loro c’è anche la consuocera, Tiziana Fumagalli, che spinge il passeggino con il nipote più grande, che ha un anno e mezzo, Emanuele Silvio. Con loro ci sono anche le due tate dei bimbi, non manca davvero nessuno. Veronica Lario è diventata nonna per la decima volta, mentre Silvio Berlusconi ha ben 17 nipoti, una famiglia enorme. La gioia delle due nonne è evidente, chiacchierano, passeggiano e non perdono di vista nemmeno un secondo passeggino e carrozzina. Così Federica si rilassa, lascia spazio alla madre e alla suocera, mentre i paparazzi scattano foto su foto.

Veronica Lario una nonna felice

Nonostante il divorzio da Berlusconi e gli anni di certo non semplici per la Lario lei è sempre rimasta nell’ombra, ha sempre evitato i pettegolezzi, sempre perfetta in ogni sua presenza. Nel ruolo di nonna è di una dolcezza che le immagini pubblicate dal settimanale Chi esalta. Nel servizio fotografico ad opera dei paparazzi c’è solo una piccolissima parte della famiglia.

Negli eventi importanti di famiglia abbiamo anche visto più volte di nuovo insieme Silvio Berlusconi e la sua ex moglie. Tra Veronica Lario e l’attuale compagna di Berlusconi, saluti cordiali, niente di più e niente di meno; come mostrò sempre il settimanale di Alfonso Signorini in occasione del battesimo del piccolo Emanuele Silvio.

Anche Federica Fumagalli, la nuora, è molto discreta, di lei si sa che ha 31 anni, è un anno più piccola del marito, che è laureata in Giurisprudenza alla Bocconi, che lavora con la MB Projects e si occupa di pubbliche relazioni, di comunicazione, di eventi. La sua è una famiglia di imprenditori nel campo manifatturiero. Lei e Luigi Berlusconi si sono conosciuti grazie ad amici in comune e dopo 9 anni di fidanzamento si sono sposati nel 2020. In breve tempo due figli e tutta la felicità possibile.