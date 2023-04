Aurora Ramazzotti in Svizzera già alla 34esima settimana, lo svela solo adesso

Aurora Ramazzotti era già da settimane in Svizzera in attesa del parto

Da settimane Aurora Ramazzotti aveva confidato a tutti che la gravidanza era diventata faticosa e che aveva bisogno di fermarsi; solo adesso che è diventata mamma svela che è arrivata in Svizzera alla 34esima settimana. Aurora Ramazzotti spiega così che non ha di certo atteso che arrivassero le contrazioni. La clinica scelta per il parto era ovviamente molto lontana da casa sua. Su Tik Tok ha confermato che suo figlio Cesare è nato nella clinica svizzera mostrata dal gossip già mesi fa; la stessa clinica dove è nata lei. Un desiderio realizzato ma solo oggi ha pubblicato il video che racchiude un po’ tutto il suo ultimo mese. Aurora Ramazzotti ha documentato con una serie di foto e video la crescita del pancione durante tutto il nono mese. Alla 34esima settimana di gravidanza era già in Svizzera ma ha evitato di dirlo. Il suo ingresso nella struttura invece è arrivato alla 38esima settimana.

Aurora Ramazzotti in clinica quattro giorni prima di partorire

Era sicura che il giorno del suo ingresso in clinica avrebbe partorito, invece ha dovuto attendere ben 4 giorni. Ecco perché non ce la faceva più.

“Ho deciso di registrare l’evoluzione della mia pancia dall’inizio dell’ottavo mese” spiega e mostra come si trasformava il suo pancione nelle ultime settimane, poi le immagini più belle, lei con il suo baby, oggi, ancora in clinica.

“Ho deciso di partorire in Svizzera perché c’è una struttura che mi piaceva molto e io sono nata lì” ed ecco svelato come ha fatto a partorire senza problemi, senza paure, ansie, corse. Semplicemente si è trasferita in Svizzera con largo anticipo, quello giusto per tenere tutto sotto controllo. Non dice molto del parto ma promette che presto racconterà tutto, di certo racconterà i quattro giorni di attesa nella clinica e soprattutto ciò che prova adesso che suo figlio è tra le sue braccia.

E’ stata molto sincera, durante le ultime settimane di attesa ha confessato che per lei la gravidanza non è stata per niente idilliaca come altre mamme le avevano dette, una tra tutte Michelle Hunziker. Per ogni donna la gravidanza è diversa ed è assurdo che una mamma in attesa debba sentirsi inadeguata solo perché non vive quel momento di estasi che altre donne col pancione provano. Non siamo tutte uguali e non è tutto sempre così semplice.