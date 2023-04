Che party per il compleanno di Tommaso Zorzi: super vip alla festa e balli scatenati

Mega festa per il compleanno di Tommaso Zorzi a Milano e carrellata di vip presenti al party, tutti scatenatissimi

C’erano davvero alcuni tra i volti più amati del mondo della tv alla festa di compleanno di Tommaso Zorzi. Un pienone di vip per il party che si è tenuto a Milano la notte tra il primo aprile e il 2 aprile 2023. A poche ore dalla mega festa organizzata da Giulia Salemi per il suo compleanno, ecco un altro grande evento nelle notti milanesi. Da Ilary Blasi e Michelle Hunziker: tantissimi i vip scatenatissimi in pista e non solo. Ad animare la serata, proprio come piace a Tommaso Zorzi, grandi nomi della musica italiana, con un pizzico di nostalgia per la musica del passato. Tra le protagoniste della serata, senza nessun dubbio, Marcella Bella che ha davvero conquistato tutti gli ospiti presenti alla festa di compleanno di Tommaso Zorzi. A proposito di Michelle meravigliosa alla festa di compleanno del giovane conduttore, non c’era insieme a lei questa volta Aurora Ramazzotti che ovviamente, avendo partorito da pochi giorni, deve ancora riprendersi dopo la nascita del piccolo Cesare! Ma c’erano molti altri amici di Tommaso: da Elettra Lamborghini a Giulia Salemi passando per Pierpaolo Pretelli. La lista di ospiti vip presenti alla festa di Tommaso è lunghissima. Ovviamente non potevano mancare Stefania Orlando ed Elisabetta Gregoraci, le due ex vippone che con Tommaso hanno vissuto insieme la permanenza nella casa del Grande Fratello VIP. E i più attenti, hanno notato che tra gli altri, tra i presenti alla festa di Zorzi, c’era anche Tommaso Stanziani, il suo ex fidanzato. Rapporti buoni quindi tra i due, nonostante le tante cattiverie dette e scritte. E ancora, tra gli ospiti del mega party di Tommaso Zorzi, anche Elettra Lamborghini, scatenatissima. A proposito di ex vipponi invece, tra i presenti anche Francesco Oppini.

Un video dal party di compleanno di Tommaso Zorzi

Per capire l’aria che si respirava a questo super party, ecco un video che mostra un magico momento della serata

Perché è lì che devi stare Tommy…su un palco a fare quello che ti riesce meglio…lo showman!❤️#tommasozorzi pic.twitter.com/OurHMinrK5 April 1, 2023

Ovviamente la lista degli ospiti si allunga con parenti, amici e familiari. E altri vip che non abbiamo notato tra stories e video che circolano sui social, per cui se dovesse mancare qualcuno nella nostra lista, non vi arrabbiate!