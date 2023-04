Il party di Giulia Salemi: chi c’era alla sua festa di compleanno

Giulia Salemi felice ha finalmente avuto la sua festa di compleanno. Ma chi c'era al party?

Giulia Salemi è soddisfatta, felice come una bimba dopo avere festeggiato il suo compleanno con la prima vera festa, il primo party importante. 30 anni appena compiuti e mesi di preparativi, e ieri sera l’influencer ha ricevuto gli auguri più belli, quelli delle persone a lei più care, vip e volti non noti. Tutto è andato come desiderava, la festa di compleanno dei suoi sogni si è svolta come l’aveva immaginata. A qualcuno può apparire di scarsa rilevanza ma per Giulia Salemi non avere avuto la possibilità di festeggiare i suoi 18 anni è un peso che portava dentro da sempre. Tutte le sue amiche avevano avuto la festa che desideravano ma i suoi genitori non potevano ma alla fine i sogni si realizzano. “È stato tutto bellissimo… È così che nei sogni di bambina immaginavo la mia festa. Ho dovuto aspettare i miei 30 anni, ma solo se ci credi e non smetti mai di sognare le cose accadono. Grazie a tutti per l’amore che mi avete regalato” ha appena scritto sui social la Salemi.

Gli invitati vip alla festa di compleanno di Giulia Salemi

Una delle sue paure più grandi era che nessuno arrivasse al suo party, invece al Red Room Milano l’evento di Giulia Salemi è stato un successo. “Salotto Salemi” tutto allestito per lei, questo il nome dato al party e lei splendida non ha mai smesso di sorridere. Ha indossato un abito bianco trasparente con reggiseno argento e poi un secondo abito rosa.

Ovviamente non potevano mancare Pierpaolo Pretelli e Fariba Tehrani; presente anche Alfonso Signorini e con lui Federica Nargi, Bianca Atzei, Stefano Corti, Elettra Lamborghini, Paola Di Benedetto, Costanza Caracciolo, Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, Mr Rain, Rosalinda Cannavò, Andrea Zenga e Tommaso Zorzi. Inoltre, i Gemelli Diversi, i Sonohra e Paolo Meneguzzi si sono alternati sul palco.

“Abbiamo avuto la fortuna di lavorare insieme per due anni a Ridiculousness! So che entrambi rimarremo nel pensiero dell’altro come una delle prime persone con le quali abbiamo intrapreso questa avventura! Ti voglio bene, tanti auguri” il messaggio che ha scritto Stefano Corti per la festeggiata. Sembra fosse assente Sonia Bruganelli, evidentemente non si era ancora ripresa dal mal di schiena.