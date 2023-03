Giulia Salemi da mesi prepara la festa di compleanno: “Ho paura non vegano”

Giulia Salemi sta preparando la sua prima importante festa di compleanno ma ha paura che gli inventati non si presentino

Giulia Salemi tra GF Vip e radio lascia il tempo per preparare la sua festa di compleanno. Sta per compiere 30 anni ma ha paura che gli invitati non si presentino, sta organizzando tutto con cura da tanto tempo perché, confida alla rivista Chi, che non ha mai avuto una festa di compleanno importante. Giulia Salemi ricorda ancora la festa dei 18 anni che non ha avuto, la festa che le sue amiche hanno sognato e realizzato ma lei no perché i suoi genitori non potevano. Ne ha sofferto ed è una cosa che continua a portarsi dietro. Dice di essere diventata sicura ma ammette anche che non è del tutto vero, che è ancora un po’ insicura, che ha paura di non piacere e di essere ignorata; per questo il suo timore più grande sabato è quello di non vedere tutti alla sua festa. E’ un traguardo importante per lei, ha raggiunto vette che non immaginava ma sta anche lavorando tanto.

Il compleanno di Giulia Salemi tema 2000 e Festivalbar

Con i Gemelli Diversi che canteranno i loro successi, un compleanno allegro, un party con cui vuole cancellare quelli che non ha avuto. “Affronterò i 30 anni con maturità, anche se resto sempre la bambina di Piacenza che ancora soffre per non aver potuto festeggiare il compleanno dei 18 come lo hanno fatto invece le sue amiche”, confida a Chi. “I miei genitori non mi hanno mai potuto regalare una festa wow. Anche negli anni successivi alle feste sorridevo tutta la sera e poi mi chiudevo in camera a piangere”.

Almeno lei lo ammette, è sincera. Tra le storie di Instagram conferma tutto, anche che è molto stanca perché non è per niente semplice dividersi tra tv, radio e la festa a cui sta lavorando da mesi. Forse è proprio la paura che il party non riesca in modo perfetto a stancarla più del dovuto.

“Anche se sono apparentemente felice, resto una ragazza tormentata” l’influencer continua ad aprire il suo cuore, anche per questo piace. “Tutti mi dicono ‘Come fai a non essere felice?’. Io ci provo, ma dentro di me c’è ancora una bambina insicura, che ha paura di non essere accettata”.

Il suo ultimo GF Vip da concorrente l’ha portata in alto ma il primo ha tirato fuori molto delle sue insicurezze. “Ho ancora paura di non essere abbastanza giusta per quelli che considero giusti, di essere ignorata, di disturbare. Se scrivo a una persona e non mi risponde, vado subito in paranoia. A Milano ti cercano se sei in hype e sono tutti carini, ma solo in quel momento”.

Ha davvero paura che gli invitati non arrivino alla sua festa. “Il mio più grande complesso è avere amici che mi apprezzino”.