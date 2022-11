Giulia Salemi parla della sua dieta: “Fisicamente è un miracolo”

Giulia Salemi confessa: "Passavo da diete ferree al divorare qualsiasi cibo, ero infelice"

Giulia Salemi sta toccando il cielo con un dito, è il suo momento, è arrivato il successo ma anche la forma fisica che sognava da sempre. Giulia Salemi parla di dieta, quella giusta, quella che oggi la rende una donna più sicura. Nella prima puntata del GF Vip è apparsa magrissima mostrando il suo nuovo corpo. In molti hanno pensato avesse esagerato ma alla rivista Chi confida che finalmente ha trovato la sua forma fisica, che non desidera imitare nessuno ma solo sentirsi finalmente bene. Da sempre adora la moda e dopo anni di diete sbagliate Giulia Salemi sente di avere trovato il suo equilibrio e di potere indossare tutto ciò che desidera.

Giulia Salemi, la sua forma fisica è merito di Giulio Pretelli

“Per me questo è un momento di successo. Sono autonoma e indipendente e sto diventando la donna che sognavo di essere” confida al settimanale di Alfonso Signorini e subito aggiunge: “Mi sono tormentata per anni ma Pierpoalo è stato la mia dieta”.

Più sicura, più matura: “Non sono più la ragazzina alla continua ricerca di approvazioni. Ho iniziato a dettare le mie regole. Fisicamente è un miracolo. Mi sono tormentata per anni, ho sofferto perché non riuscito a trovare una forma fisica adatta, passavo da diete ferree al divorare qualsiasi cibo. Ero infelice. Sono cambiata dopo il GF Vip e grazie a Pierpaolo, che mi ha dato molta serenità, è stato lui la mia dieta!”. Per lei era ed è importante sentirsi in forma nel corpo che adesso le piace.

“Ho sempre avuto la passione per la moda – continua la Salemi – Ma ora grazie alla forma fisica che ho trovato posso indossare tutto quello che ho sempre voluto. Sono nel mio parametro di bellezza, non in quello degli altri. Uso look che mi valorizzano”. E’ fiera di se stessa ma non pensa di certo solo al fisico, alla bellezza. “Prima si aspettavano da me che fossi bella e superficiale. Poter essere anche la Giulia seria mi ha liberata. Perché sono anche questo, ho un lato tormentato che mi porto dietro da quando ero piccola. Sono riflessiva, a tratti malinconica”. In tv adesso sente di potere essere se stessa, come nella vita reale, pronta anche ai no.