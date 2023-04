Michelle Hunziker Pasqua con le figlie in Svizzera, impara a fare la tavoletta di cioccolato

Michelle Hunziker a Pasqua e Pasquetta è da sola con le sue figlie, non c'è Tomaso Trussardi

Subito dopo la festa per i 40 anni di Tomaso Trussardi a cui era presente anche Michelle Hunziker, la conduttrice è partita con le sue figlie per la Svizzera. Una Pasqua diversa dal solito, questa volta Michelle Hunziker è da sola con le sue figlie più piccole, Sole e Celeste. Pasqua e Pasquetta 2023 dedicata a loro due, in un posto magico, in un castello bellissimo, su un lago meraviglioso. Non c’è Tomaso Trussardi, per la prima volta una festa importante non condivisa con tutta la famiglia. Michelle e Trussardi sono in ottimi rapporti ma la separazione è ormai confermata da tempo, non possono trascorrere ogni momento insieme, non sono più marito e moglie. Questa volta manca anche Aurora Ramazzotti, che è diventata mamma da dieci giorni del piccolo Cesare, ha quindi bisogno di altri ritmi, di abituarsi al nuovo ruolo con Goffredo Cerza e il loro bambino.

Michelle Hunziker in Svizzera per Pasquetta 2023

La conduttrice e showgirl è partita con alcuni amici, soprattutto ci sono i piccoli amici delle sue figlie. Per Sole e Celeste è una vacanza magica, erano entusiaste già prima della partenza, avevano studiato con cura i luoghi che avrebbero visitato. Il sole, il lago, le montagne e in Svizzera non può mancare il cioccolato.

La Hunziker coinvolge tutti, così tutto il suo gruppo, grandi e bambini, si ritrovano in cucina pronti a realizzare una tavoletta di cioccolato. Grandi risate e cucchiai da leccare. Anche Michelle Hunziker che è svizzera non ha mai imparato a lavorare il cioccolato, questa è l’occasione giusta ma soprattutto per divertirsi ancora una volta tutti insieme. Sa quanto è importante dedicare del tempo alle sue figlie più piccole, perché adesso è anche nonna e Aurora ha bisogno del suo prezioso aiuto. Il suo amore e il suo tempo diviso per tutti nel modo giusto. E’ serena e felice, desiderava tanto diventare una nonna giovane e forse adesso per Michelle non c’è davvero posto per un nuovo amore. A Verissimo ha fatto sorridere tutti: suo nipote Cesare le ha rovinato la piazza, adesso più che mai chi si innamora di lei deve prendere davvero un bel pacchetto tra figlie, ex mariti e nipote.