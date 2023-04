Michelle Hunziker: “Ho visto nascere mio nipote Cesare”

Michelle Hunziker ha assistito al parto di Aurora, ha visto nascere il piccolo Cesare

Michelle Hunziker era in sala parto con Aurora Ramazzotti, ha visto nascere suo nipote Cesare. Un’emozione che ha ancora negli occhi e che Michelle Hunziker racconta a Verissimo. Adesso la chiamano tutti nonna Mich, anche con Eros Ramazzotti si chiamano nonna e nonno e si divertono tanto. Confida che anche l’ex marito è molto emozionato, poi ride e aggiunge: “Mi hanno rovinato la piazza adesso chi vuole stare con una nonna; con tre figlie e adesso anche un nipote ma chi pensa a stare con me…”. La conduttrice la interroga sull’amore e anche Hunziker non ci pensa, così dice, Silvia Toffanin però non le crede molto, le chiede di tornare da lei quando sarà pronta a dire la verità. Sui neo genitori non le bastano i complimenti: “Sono super bravi come genitori però chiaramente mia figlia è una ragazzina lei ha 26 anni e per come è il nostro vissuto non avrei mai pensato mai che fosse una guerriera come lo è stata in questo in questo frangente. Aurora è super brava, è proprio diventata mamma dal primo moment in cui ha visto il suo bebè… poi ero lì presente, l’ho proprio visto nascere Cesare”.

Michelle Hunziker a Verissimo da nonna

Michelle Hunziker continua a sorridere, sempre: “io infatti adesso capisco quando i nonni mi raccontano che è quasi indescrivibile l’emozione del bambino che esce dal ventre di tua figlia o comunque di tuo figlio… è una cosa stupenda perché è la vita che continua”.

Racconta anche di nonno Eros: “Nonn o Eros è strano da dire anche per me, fa troppo ridere. io sono super orgogliosa e tengo alta la bandiera delle nonne 2.0 del 2023 perché sai che ho notato che ci sono un sacco di quarantenni, tantissimi nonni giovani in Italia che hanno quasi paura a dire che sono nonni perché c’è ancora un tabù ma la nonnitudine non ha niente a che fare con l’età anagrafica… è proprio uno stato di beatitudine perché è come se tu fossi mamma o papà al cubo. Quindi, tutti i nonni che siete a casa siate orgogliosi, non siete vecchi”. Un appello che Michelle Hunziker aveva già fatto social: “lo sai quante ragazze mi taggano di quarant’anni che dicono ‘Mich anch’io sono nonna’ e mi fanno vedere i nipotini… è pieno non sono mica l’unica. Però sai per strada fa un po’ strano eh perché prima ero Mich adesso ‘we nonna Mich’”.