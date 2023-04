Al party di Tomaso Trussardi c’era anche Michelle con le figlie

Stop ai pettegolezzi perché alla festa di compleanno per i 40 anni di Tomaso Trussardi c'era anche Michelle Hunziker

Addio pettegolezzi, alla festa di compleanno per i 40 anni di Tomaso Trussardi c’era anche Michelle Hunziker. E’ stata lei ieri sera a mostrare per prima il look scelto senza aggiungere altro, poi Tomaso ha mostrato le foto del suo party. Il festeggiato ha condiviso tra le storie Instagram i momenti di spettacolo organizzati per la sua serata speciale, alcuni scatti con gli amici e più di tutto le foto con Michelle Hunziker, l’ex moglie. Presenti ovviamente anche le loro figlie, Sole e Celeste. Quindi, il gossip non può più avere dubbi, tra Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi è tornato il sereno. Adesso sono solo amici ma per sempre saranno i genitori delle loro bambine. Nessun ritorno di fiamma ed è evidente anche dagli auguri che in giornata la Hunziker ha fatto all’ex marito, gli auguri al papà. “Happy birthday daddy” e una serie di foto con le piccoline.

A Bergamo Alta la festa di compleanno di Tomaso Trussardi

In una meravigliosa villa a Bergamo Alta il party per i 40 anni dell’imprenditore tra spettacoli di danza e cena gourmet. E’ al momento della torta che appaiono in vari video postati dagli invitati anche Sole e Celeste. Michelle e Tomaso invece hanno posato insieme in tante foto. L’equilibrio sembra davvero perfetto, mentre fino a pochi mesi fa sembrava che tra i due ex non ci fosse più l’ottimo rapporto tanto auspicato.

Ovviamente assenti al compleanno Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, sono diventati mamma e papà da una settimana e hanno bisogno di tutto il loro tempo per abituarsi alla nuova vita con il piccolo Cesare. Qualcuno però vocifera che tra Tomaso e Aurora il rapporto non sia più idilliaco come un tempo, magari sono solo pettegolezzi.

Intanto, gli indizi per una famiglia allargata e felici ci sono tutti, almeno fino a quando nelle vite di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi non entrerà un nuovo compagno o una nuova compagno, a quel punto sarà più complicato gestire tutto, ma questo è parte del futuro.