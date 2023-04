Tomaso Trussardi festeggia i 40 anni, arrivano gli auguri di Michelle Hunziker

Un compleanno speciale per Tomaso Trussardi e non mancano gli auguri di Michelle Hunziker

Oggi Tomaso Trussardi compie 40 anni, un compleanno speciale, importante, di quelli che festeggia anche chi in genere non lo fa. Michelle Hunziker non ha fatto mancare i suoi auguri all’ex marito. Ha pubblicato tra le storie Instagram un college di foto, ha scelto gli scatti con le loro bambine, Sole e Celeste, quando erano più piccole, anche una foto con il suo cagnolino e due foto di Tomaso Trussardi che sorride. In realtà Michelle Hunziker ha scelto solo foto in cui il suo ex marito sorride, felice con le figlie. Nemmeno una foto loro due insieme, adesso sono ex, sono separati e anche il gossip non parla più di un possibile ritorno di fiamma. Fa gli auguri al papà delle sue figlie, Michelle Hunziker scrive: “Happy birthday daddy”, un gesto tenero a cui Trussardi risponde subito.

Gli auguri di Michelle per il compleanno di Tomaso Trussardi

L’imprenditore condivide subito gli auguri dell’ex moglie e aggiunge dei cuoricini, emozionato, felice di vedere quelle foto tra i tanti auguri che oggi sta ricevendo.

Li abbiamo visti insieme a Natale, tutti insieme a casa Trussardi, poi anche a Capodanno Trussardi ha raggiunto Michelle e le bambine in montagna, sulla neve. In quel momento tutti hanno pensato che ci fosse in corso il tentativo di tornare insieme, ma se c’è stato non è finita benissimo.

Oggi la Hunziker ha il suo piccolo Cesare a casa, nella cameretta, nella culletta che ha preparato per lui. Chissà se questa sera ci sarà anche lei al party che magari Tomaso avrà organizzato per i suoi 40 anni. Lui non c’era tra gli invitati dell’ultimo compleanno di Michelle. Tra i tanti amici che vestiti in bianco e nero hanno festeggiato con la showgirl e conduttrice il papà delle sue figlie era assente.

Sui social on questi giorni non sono arrivati nemmeno gli auguri di Tomaso Trussardi ad Aurora Ramazzotti per la nascita del piccolino. Di certo li avrà fatti in privato sia a lei che a Goffredo. Tutto però appare più freddo rispetto a prima, all’inizio tra Michelle e Tomaso sembrava un addio meno doloroso, poi forse è accaduto altro.