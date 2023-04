Michelle Hunziker in videochiamata col nipote: “Stasera nonna viene a darti un sacco di baci”

Che tenerezza la videochiamata di nonna Michelle Hunziker con il nipote, il piccolo Cesare

Aurora Ramazzotti è tornata a casa con il piccolo Cesare ma Michelle Hunziker non può stare sempre con loro. Stasera torna dietro il bancone di Striscia la notizia con Gerry Scotti ma prima della puntata fa una videochiamata a figlia e nipote. Aurora risponde subito ma un attimo dopo inquadra suo figlio, sa già che Michelle ha chiamato per vedere lui, per sapere che fa Cesare, come sta Cesare. Michelle Hunziker è al settimo cielo, da quattro giorni non smette di sorridere, è nonna di un bellissimo bambino, il suo sogno si è realizzato. Aurora l’ha resa nonna giovanissima e lei si gode questo meraviglioso momento. In sala trucco Laura Barenghi è concentrata con i suoi pennelli sul viso della conduttrice ma quando sul telefonino appare il piccolo Cesare tutto si ferma.

Michelle Hunziker pazza d’amore per suo nipote

Inizia subito con i versi incomprensibili, quelli che esprimono la gioia del momento. Poi Michelle ha un sussulto, suo nipote ha gli occhi aperti, ha gli occhi bene aperti; lo fa notare a sua figlia, come se fosse il primo neonato che apre gli occhi.

Aurora Ramazzotti è tornata a casa, si è presa una pausa dai social. Quando era ancora nella clinica in Svizzera ha pubblicato un breve video mostrando prima l’evoluzione del suo pancione nell’ultimo mese di gravidanza e poi lei serena nel letto con accanto il suo bambino. Tornata a casa si sta godendo questi giorni perfetti. E’ Goffredo ad avere rivelato che il bambino ha un doppio nome: Cesare Augusto.

Nonna Michelle Hunziker come tutti lo chiama solo Cesare, lo chiama fissando lo schermo del suo telefonino. Parla con suo nipote, gli dice che questa sera andrà da lui e lo riempirà di baci. Aurora e Goffredo sono avvisati, stasera nonna Michelle sarà a casa loro, ma così la coppia potrà anche rilassarsi, ci penserà la nonna a coccolare e cambiare il piccolino.

Eros Ramazzotti intanto non ha ancora potuto vedere il suo nipotino; Cesare è nato mentre lui era ed è in giro per il mondo con i suoi concerti; avrà poi tutto il tempo di stare con lui.