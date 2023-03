Michelle Hunziker ha preparato tutto per l’arrivo del nipotino, adesso può riposare

Michelle Hunziker mostra cosa ha preparato a casa sua per l'arrivo del nipotino, il figlio di Aurora Ramazzotti

Michelle Hunziker è stanchissima e felicissima, dopo tre giorni senza dormire, prima, durante e dopo l’arrivo del suo nipotino, adesso cerca di riposare. Ma più di tutto Michelle Hunziker ha preparato tutto per il suo Cesare, la cameretta, la culletta, c’è anche la prima tutina che indosserà il figlio di Aurora a casa sua. E’ rimasta con la sua primogenita in Svizzera fino a questa mattina e poi è tornata a casa dalle zie Celeste e Sole. Le piccole di Michelle Hunziker vogliono essere chiamate zie, ovviamente dopo avere ascoltato per mesi e mesi le emozioni e i racconti della loro mamma. Adesso con Aurora Ramazzotti e il suo compagno nella clinica in Svizzera c’è la mamma di Goffredo Cerza. L’arrivo di Cesare ha emozionato tutta la famiglia ovviamente ma Michelle prima di andare a dormire poche ore fa ha voluto completare tutto per il prossimo arrivo del piccolino. Così proprio mentre la sua Aury pubblica il video di Goffredo e Cesare lei saluta tutti da casa sua; da casa della nonna.

Nonna Michelle Hunziker e le piccole zie hanno preparato tutto per l’arrivo di Cesare

Sole e Celeste non hanno ancora visto il loro primo nipotino, lo attendono con tanta ansia. Ma chi non sta più nella pelle è sempre la showgirl e conduttrice.

“Anche qui dalle zie Sole e Cece e nonna… tutto pronto per Cesare” è il dolcissimo messaggio della Hunziker per tutti. Aurora sa che potrà contare sempre sulla sua mamma, anche per questo, ha confessato, lei e Goffredo si sono decisi a diventare genitori ad un’età in cui i loro amici non ci pensano nemmeno per un attimo.

La culletta bianca, la tutina bianca e grigia già pronta lì dove nonna Michelle cambierà il suo piccolo Cesare. La Hunziker ha comprato tutto, ha copiato anche gli acquisti della figlia, così Cesare ha tutto moltiplicato per due. In questo modo la giovane mammina non dovrà preoccuparsi di preparare il classico borsone con tutto l’occorrente ogni volta che porterà il figlio dalla nonna. Ottima organizzazione Michelle, che adesso riposa dopo tutte le emozioni di questi tre intensissimi giorni.