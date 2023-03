Aurora Ramazzotti dalla clinica pubblica il primo video di Goffredo e Cesare

Dolcissimo il primo video di Aurora Ramazzotti dalla clinica con suo figlio e Goffredo Cerza

Aurora Ramazzotti è diventata mamma ieri del suo piccolo Cesare e dalla clinica in Svizzera pubblica il primo video del figlio. Goffredo Cerza è completamente perso nel suo ruolo di papà, innamorato a prima vista di suo figlio. Aurora li guarda, prende il telefonino e poi pubblica il primo video di padre e figlio insieme. Goffredo gioca con Cesare, già pronto ad immaginare che presto giocheranno davvero insieme, che faranno chissà quale sport insieme. Ieri la prima foto del piccolo Cerza, i braccialetti azzurri del neonato, della mamma, del papà, le mani, il simbolo di un amore che durerà per sempre. Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza stanno insieme dal 2017, sono giovanissimi ma desideravano avere un figlio, forse anche un po’ sorretti dal desiderio di Michelle Hunziker di diventare nonna il prima possibile. Aury ha ammesso che la gravidanza non è stata così idilliaca come aveva sentito dire, come anche Michelle le aveva raccontato. Come sempre ogni gravidanza è diversa dall’altra ma adesso che ha suo figlio accanto nella sua culletta tutto è perfetto.

Aurora Ramazzotti in clinica con Goffredo e Cesare

Sono le prime ore da genitori e Aurora immortala il compagno e il figlio che sono accanto al suo letto in clinica in Svizzera. E’ la clinica che avevano scelto i primi mesi di gravidanza, la clinica dove è nata Michelle e dove è nata anche Aurora. Una tradizione di famiglia che prosegue ma è anche il luogo in cui la figlia di Eros e Michelle Hunziker si sentiva sicura. La chiamano la clinica vip di Sant’Anna di Solengo; e lì con la coppia e il piccolino in queste ore c’è la madre di Goffredo, Francesca Romana Malato.

Le immagini, il video che ha pubblicato Aurora Ramazzotti tra le storie Instagram parlano ciharo. E’ come aveva confidato Eros durante la gravidanza, che Aury e il suo compagno si amano, che tra loro c’è qualcosa di profondo e difficile da trovare oggi, che sono un esempio pazzesco di questi tempi.

Intanto, la Hunziker è a casa, sta preparando tutto per l’arrivo del suo primo nipotini, emozionata come mai prima, adesso è nonna, il sogno si è realizzato, il più grande.