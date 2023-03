E’ nato il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo: il nome scelto, un gran classico

Finalmente è arrivato: è nato il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, ecco come si chiama

Fiocco azzurro in casa Ramazzotti-Cerza! E’ arrivato il grande giorno: oggi Aurora Ramazzotti è diventata mamma. L’annuncio ovviamente arriva dai social, gli stessi social dove nelle ultime settimane la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, ha sempre raccontato quello che le stava accadendo. Una gravidanza non facile, non lo ha nascosto Aurora ma oggi, che tiene tra le braccia il suo bambino, è di certo la donna più felice del mondo. Ma come si chiama il figlio di Aurora e Goffredo? Oltre all’annuncio sui social ovviamente è arrivato anche l’annuncio del nome, che non era stato ancora ufficializzato. Chi si aspettava un nome un po’ particolare, viste le scelte fatte in famiglia, da Sole a Celeste, sbagliava. Perchè Aurora e Goffredo hanno puntato su un classico.

Aurora Ramazzotti è mamma: l’annuncio oggi in un giorno di primavera

A pochi giorni dal primo giorno di primavera e a pochi giorni dalla festa del papà, per Aurora e Goffredo è arrivato il momento di annunciare l’arrivo del piccolo Cesare nelle loro vite. “Non puoi capire l’effetto che mi fa. Che meraviglia amore ” ha scritto Tommaso Zorzi, uno dei migliori amici di Aurora Ramazzotti sotto le prime immagini del piccolo Cesare e dei due neo genitori. Ma sono tantissimi i messaggi che stanno arrivano per Aurora e per Goffredo e ovviamente si attende anche il primo video dei nonni!

“Sono gli ultimi momenti di noia prima dell’arrivo della cosa che non mi permetterà più di annoiarmi per il resto della mia vita” aveva detto in una intervista a Vanity Fair qualche giorno fa Aurora, parlando di come per lei la gravidanza, sia stata complicata.

“Ci sono quelle che adorano essere incinte, come mia madre, e altre, come me, che fanno più fatica: non è stato il periodo idilliaco che mi era stato dipinto, ero emozionata ma anche impaurita – continua Aurora – Ed è doloroso parlarne perché ti senti sbagliata. Se manifesti questi pensieri, mi dicevano che dovevo essere felice. La gente non accetta che tu possa vivere questa cosa in un modo diverso dall’entusiasmo”. Oggi tutto quello che di difficile c’è stato in questi mesi è però passato: Aurora e Goffredo coccolano il loro piccolo e sono la coppia più felice che ci sia.

Le prime parole di Michelle Hunziker nonna