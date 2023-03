La reazione di Michelle Hunziker: è nato il suo primo nipotino, esplosione di gioa

Michelle Hunziker pazza di gioia per l'arrivo del suo primo nipotino: è nato il primo figlio di Aurora Ramazzotti

Non poteva che arrivare subito dopo l’annuncio di Aurora Ramazzotti, il messaggio sui social di Michelle Hunziker! La show girl è diventata nonna! Che bellissima notizia per Michelle che non vedeva l’ora di abbracciare il suo primo nipotino. Oggi Aurora e Goffredo hanno conosciuto per la prima volta la creatura che da agosto aspettano con tanta ansia. Quel pancione cresceva cresceva, ed ecco finalmente il piccolo che viene al mondo! E’ Cesare, questo il nome che Aurora e Goffredo per il piccolo nato il 30 marzo. Non hanno detto molto altro i due neo genitori. Solo due foto postate sui social, una che mostra Aurora e Goffredo, subito dopo il parto, insieme nella stanza della clinica dove il piccolo Cesare è nato. E poi c’è una foto, il classico scatto della manina del piccolo insieme alla mano più grande del suo papà.

La reazione di Michelle Hunziker dopo la nascita del piccolo Cesare

Nonna Michelle ovviamente non poteva che essere felicissima. La Hunziker ha postato subito sui social la foto della piccola manina di Cesare e ha scritto un messaggio pieno d’amore per il nipotino. “E con la nascita delle mie figlie, questo per me è il giorno più bello della vita” queste le parole di Michelle Hunziker che non può che godersi il primo giorno da nonna! Un regalo più grande Aurora e Goffredo non glielo potevano fare. Del resto Michelle, un po’ se lo sentiva che sarebbe diventata nonna da giovane e non sbagliava.

Qualche mese fa, Michelle, in attesa di conoscere il suo primo nipotino, aveva dichiarato: “Sarà il mio tesoro, è l’universo che mi ha regalato un maschietto dopo tutti questi anni che l’ho tanto desiderato. questa gravidanza che sta vivendo Aurora è come se la stessi vivendo io. Siamo talmente in simbiosi noi due. È qualcosa che a parole non si può descrivere“. E oggi quel giorno così speciale che difficilmente tutta la famiglia potrà dimenticare.

Sulla scelta di Aurora di avere un figlio ancora molto giovane, Michelle Hunziker aveva detto: “Aurora penso che sia anche per questo che si è ‘abbandonata’ a fare un figlio così giovane perché comunque ha mille progetti, mille obiettivi, ha un ragazzo splendido accanto, loro due si amano tantissimo… Ma sapere che hai una mamma vicino e che se hai bisogno di fare qualcosa c’è sempre qualcuno che ti tiene il bebè, ti mette in una condizione di tale tranquillità che ti permette di procreare presto“.