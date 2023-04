Oriana Marzoli: “Sono distrutta, non ce la faccio”

Nelle ultime ore Oriana Marzoli sta facendo capire che è distrutta, non ce la fa più, ha bisogno di fermarsi

Oriana Marzoli è distrutta, è così stanca, ha bisogno di fermarsi, lo spiega in più storie nelle ultime ore. E’ uscita dalla casa del GF Vip da una settimana e a lei sembra così tanto tempo perché non si è mai fermata, sta dormendo pochissimo, travolta dagli impegni. Dai tanti mesi passati ad oziare nella casa del GF Vip al viaggiare di continuo da una regione all’altra, le varie serate, un lavoro che le sta dando tanto ma che le sta anche togliendo tutte le forze. E’ felice Oriana Marzoli, con lei c’è sempre Daniele Dal Moro, non si sono più lasciati. Da quando è finito il reality show di Alfonso Signorini sono rimasti sempre insieme, il loro amore era vero, bisognava solo attendere. La modella spagnola però si sfoga su Instagram, è stanca, si vede, è distrutta. Una settimana che sembra una vita, le sembra di stare girando da tre mesi e invece sono solo sette giorni. Oriana Marzoli accusa la stanchezza, ha paura di crollare.

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono inseparabili

Se lei ha una serata in discoteca tra il pubblico spunta anche Daniele Dal Moro, ormai uno segue l’altro. Oriana si sfoga con i suoi follower, prima prova a dormire in auto ma non riesce a riposare. Deve spostarsi di continuo da una parte all’altra dell’Italia. E’ stanca e si vede. “Sono sette giorni che sono uscita dalla casa del GF e sembra sia una vita, mi sembra siano passati tre mesi da quando sono fuori perché non mi sono mai fermata e non sono più riuscita a riposarmi. Non ce la faccio più, sono stanchissima, veramente distrutta. Vi giuro che ho bisogno di dormire. Non so quante ore ho dormito da quando sono uscita, forse otto ore in tre giorni. Sono andata di qua e di là”. Da Roma a Milano, poi Veroni e nelle Marche, di nuovo Verona e poi chissà ancora dove. Non ricorda nemmeno tutti i posti in cui è stata, è stanca.

E’ quello che ha sempre desiderata e adesso oltre al lavoro ha anche l’amore che ha conosciuto al Grande Fratello. Riuscirà a riposare prima di crollare?