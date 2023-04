Oriana Marzoli cambia look e sceglie il parrucchiere di Belen senza staccarsi da Daniele

Nuovo look per Oriana Marzoli che sceglie lo stesso parrucchiere di Belen per darci un taglio

Oriana Marzoli ha deciso di cambiare look: via quella lunga coda che l’ha accompagnata nella sua permanenza nella casa del Grande Fratello VIP. Si torna al caschetto con il quale la Marzoli aveva esordito nella casa più spiata di Italia. I fan ovviamente hanno notato tutto, ogni singolo movimento di Oriana e non hanno potuto fare a meno di notare che, tra i tanti parrucchieri che c’erano a Milano e i vari saloni di bellezza da poter frequentare, la venezuelana avrebbe scelto proprio quello in cui di solito va anche Belen Rodriguez. Una frecciata ad Antonino Spinalbese, solo una casualità? Non lo sapremo mai ma sta di fatto che le cose bizzarre, sono diverse. Già perchè qualcuno ha fatto notare che Oriana è casualmente capitata nel salone di bellezza in cui c’era appesa una foto, una foto precisa. E sapete chi è ritratta nell’immagine ? Carolina Stramare, ex Miss Italia e oggi presunta fiamma di Spinalbese. E siamo alla seconda coincidenza molto molto strana… “Oriana nel salone di Belen perché Reina always supports Reina. E i più fighi ce l’hanno loro. Sorry not sorry” si legge su Twitter, e ancora: “Rido perché la Benegas è stata manager di Belen in passato, ora lo è di Oriana è anche di Carolina, la nuova fiamma del parrucchiere“. Quindi Oriana e Carolina, secondo i fan sempre ben informati, potrebbero anche incontrarsi molto spesso…

Le nuove foto di Oriana e Daniele ancora insieme

Se è vero che Oriana ha trovato il tempo per un cambio look, con un nuovo caschetto biondo da sfoggiare, è altrettanto vero che lei e Daniele sono praticamente inseparabili. I due ormai non si mollano più e da quando la Marzoli è uscita dalla casa del GF VIP 7, sono sempre insieme. Le ultime storie ella Marzoli sui social, la ritraggono proprio a letto, in compagnia del bel veneto per un’altra notte milanese tutta da vivere! Per la gioia degli #oriele, i fan di questa coppia che hanno sempre creduto nel grande amore.