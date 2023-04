Martina Colombari: “Il mio tempo non posso spenderlo con chiunque”

Dal test epigenetico alla scoperta dell'egoismo, ecco come Martina Colombari è diventata più serena, felice

Nella lunga intervista alla rivista Oggi Martina Colombari non ha parlato solo della crisi con Billy Costacurta ma anche di come ha imparato ad amarsi. Tutto inizia dalla cura di se stessi ma anche una buona dose di egoismo è necessaria per non sentire il peso dei sensi di colpa. Martina Colombari ha iniziato la sua trasformazione quando ha compiuto 40 anni e oggi è più felice. Ha smesso di sentire la necessità di dimostrare che non era solo bella ma anche brava, si è sentita libera, ha iniziato a fare solo quello che le piaceva davvero, a stare solo con le persone con cui davvero voleva passare il suo tempo. Non è sempre semplice, Martina Colombari però con il suo esempio sprona tutti ad amarsi, ad essere felici e rendere così felice chi amiamo e ci sta accanto.

Martina Colombari e il test epigenetico

“A 40 anni ho iniziato a smontare i miei pezzi e a rimontarli. È successo quando ho sentito che non dovevo più dimostrare che, oltre a essere bella, ero anche brava” spiega al settimanale Oggi.

“Lo scopo non era avere un corpo bello ma un corpo sano. Senza scorciatoie, con un’attenzione e una cura costanti… Teatro, meditazione e yoga mi hanno aiutata molto – però il meglio è arrivato dopo – Soprattutto un po’ di egoismo, iniziare a fare solo quello che mi andava davvero. Ho capito che il mio tempo non è infinito e non ha senso spenderlo con chiunque. E che gli altri devi accettarli per quello che sono e possono darti. Questo ha cambiato anche il mio rapporto con mio padre”.

Se prima soffriva per i sensi di colpa poi la Colombari ha capito. “Si è alleggerito il senso di colpa che avevo nei confronti di mio figlio ogni volta che mi allontanavo per lavoro o altro. Ho capito che lui e Ale stanno anche meglio quando non ci sono”.

Informa tutti che è possibile fare il test del Dna per capire cosa manca al nostro corpo. “Ho fatto il test del Dna, quello epigenetico del microbiota intestinale. Ho visto che cosa mi mancava, cosa non produco e cosa devo integrare”.

Billy Costacurta continua a spronarla, a lui è piaciuto il suo cambiamento, vederla felice. “Siamo insieme da 27 anni. Abbiamo trovato un equilibrio… Mio marito ha apprezzato il mio cambiamento. Mi vede più serena, contenta, soddisfatta. Con una consapevolezza diversa da quella che avevo. Il nostro è amore. Lui mi sprona, mi invita a mettermi alla prova come nessuno aveva mai fatto prima”.