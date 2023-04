Elisabetta Canalis, terrore per un ragno nella sua camera: il suo morso è doloroso

Elisabetta Canalis ha trovato il ragno in camera sua e ha chiesto aiuto

I ragni non piacciono a nessuno ma Elisabetta Canalis ne ha davvero terrore. Prima o poi capita a tutti ma vederlo in camera da letto prima di andare a dormire non può portare dolci sogni. Per fortuna Elisabetta Canalis non era sola in casa, ha chiesto aiuto a chi non prova il suo stesso terrore. Ha però ripreso tutta la scena, l’ha pubblicata sui social e ha anche avuto l’idea di controllare il tipo di ragno, per assicurarsi che non fosse velenoso. Da anni la showgirl vive in California e quello che ha trovato nella sua villa è un sun spiders. Il ragno era su un angolo della parete, a catturarlo munita di un foglio e di un bicchiere è stata Lucia Di Mattia. Ingrandendo la foto Elisabetta Canalis è riuscita a calmarsi quando ha scoperto che è un ragno che fugge dal sole, ecco perché l’ha trovato in casa.

Elisabetta Canalis libera il ragno in giardino

Diciamo la verità, la maggior parte delle persone che hanno paura dei ragni trovati in casa li uccidono. Elisabetta Canalis ha invece lasciato che venisse liberato in giardino, però distante dalla sua camera da letto, con la speranza che non torni più dentro. Non era un ragno velenoso, ecco perché tanta generosità nei confronti dell’insetto. “Sono i ragni più veloci e vivono nelle zone d’ombra, da qui il nome ‘che fugge dal sole’” quindi il morso è doloroso ma non è velenoso ha aggiunto Elisabetta Canalis. Così si è tranquillizzata.

Appare serena l’ex velina mora di Striscia la notizia, come sempre, ma nessun commento sulla separazione da suo marito, non una parola su Brian Perri, sulla sua vita privata, niente, nemmeno su quanto ha detto di recente Maddalena Corvaglia. In compenso la Canalis mostra altro, i suoi shooting, i simpatici video con sua figlia, la piccola Skyler, le risate con le amiche che non la lasciano mai sola.

Forse prima i poi rilascerà anche lei un’intervista raccontando cosa è accaduto negli mesi nella sua vita e quali sono i suoi progetti futuri. Resterà negli Stati Uniti o tornerà in Italia?