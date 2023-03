Il divorzio tra Elisabetta Canalis e il marito dopo anni di silenzio

Il divorzio tra Elisabetta Canalis e il marito arriva adesso ma il silenzio forse dura da anni

Solo nell’ultimo periodo si parla del divorzio tra Elisabetta Canalis e il marito ma sembra che tra la showgirl e Brian Perri sia finita da anni. Da ben 4 anni, così racconta il gossip. Quindi, un silenzio lunghissimo e che ancora dura perché Elisabetta Canalis e Brian Perri continuano a non dire nulla, non smentiscono la separazione, non confermano il divorzio, non hanno voglia di parlare. Tornando indietro nel tempo già qualche anno fa la cronaca rosa iniziò a mormorare della crisi tra Elisabetta Canalis e suo marito ma adesso c’è chi racconta che la coppia abbia fatto di tutto per restare sotto lo stesso tetto, per continuare a crescere la figlia insieme. Eva Skyler ha 7 anni ed è ancora troppo piccola ma sembra che alla fine Elisabetta e Brian non abbiano più retto quella situazione.

Le indiscrezioni sulla fine del matrimonio di Elisabetta Canalis e Brian Perri

E’ la rivista Oggi a riportare le ultime indiscrezioni tra l’ex velina di Striscia la notizia e il chirurgo ortopedico americano. Sembra si siano allontanati anni fa e i motivi dietro la drastica decisione sarebbero quelli delle solite incomprensioni. Una incompatibilità di carattere che è saltata fuori nel tempo, troppo diversi per stare insieme. Elisabetta con un carattere così aperto da apparire quasi trasgressiva. Brian Perri invece dicono sia una persona metodica e rigida. Due stili di vita così diversi da scontrarsi e non riuscire più a stare insieme.

Forse è per questo che tempo fa la Canalis decise di lavorare su Tv8 per Vite da copertina. Forse era il suo modo per provare a tornare in Italia. Ha sempre detto che non vuole invecchiare negli Stati Uniti, certo è presto per pensarci adesso. Adesso c’è la sua bambina, Skyler Eva. Sembra sia per lei che la coppia aveva deciso di continuare a vivere sotto lo stesso tetto ma senza grandi risultati. Tutto vero o è solo il gossip a pensare che sia andata davvero così?

Intanto, si vocifera già di un nuovo fidanzato. Anche in Italia sono già arrivate le loro foto insieme. Sono stati paparazzati insieme sia a Milano che a Los Angeles, si conoscono da tempo, li abbiamo visti allenarsi insieme per lungo tempo. Ma anche su questo non c’è nessuna conferma.