Elisabetta Canalis addio al marito e c’è già un nuovo compagno?

E' quindi davvero finita tra Elisabetta Canalis e il marito? Arrivano anche le foto con lui che dicono sia il nuovo compagno

Elisabetta Canalis è ermetica, non dice nulla sulla fine del matrimonio con Brian Perri, impossibile che lei parli del nuovo compagno. Ne parla invece il gossip, da mese, ma non c’è niente di ufficiale, sono solo pettegolezzi che però la rivista Chi arricchisce con le nuove foto. Elisabetta Canalis e Brian Perri sembra si siano lasciati davvero. Nessuno dei due ha smentito né confermato la notizia ma è da così tanto tempo che non si vedono più insieme che sembra questa la vera conferma della coppia. C’è altro, forse già un altro compagno ma anche questo è solo parte del gossip, nessuna conferma. La gente mormora, la cronaca rosa cerca e trova indizi ed ecco che Elisabetta Canalis arriva a Milano da Los Angeles, per la Fashion Week. Non c’è suo marito ma era già accaduto altre volte, anche lui lavora. Questo però non ha fatto che alimentare le voci sulla loro crisi, ma c’è altro.

Elisabetta Canalis chi sarebbe il suo nuovo compagno?

E’ sempre il settimanale Chi di Alfonso Signorini a pubblicare le foto scattate dai paparazzi. L’ex velina è stata pizzicata con il campione di kickboxing Georgian Cimpeanu, detto “Iceman”. Ely e Georgian sono stati avvistati a cena insieme con una coppia di amici, e sono stati fotografati mentre entravano dallo stesso portone di un palazzo che ospita la Canalis a Milano. Ovvio che se sono arrivati insieme da Los Angeles alloggino anche nello stesso posto ma c’è chi parla di nuovo amore e non di amicizia.

Lui ha 29 anni, la Canalis ne ha 44 ma la differenza d’età non si nota per niente. Tra i due non si è notato nemmeno uno scambio di tenerezze ma c’è un errore che forse hanno commesso. Dopo la cena si sono separati e hanno preso due taxi differenti salvo poi arrivare entrambi alla stessa destinazione, lo stesso palazzo, lo stesso portone. Perché l’hanno fatto? Ed è qui che è arrivato il dubbio della nuova storia d’amore che confermerebbe anche la separazione tra Elisabetta Canalis e Brian Perri, il papà della sua bellissima bambina.

C’è da dire che Elisabetta e Georgian da tempo si allenano insieme ma attualmente sembra che la loro passione in comune non sia solo legata allo sport.