Beatrice Valli dopo il trattamento ai capelli è pronta per il parto

Prima del parto Beatrice Valli ha fatto un trattamento ai capelli e li ha tonalizzati

Beatrice Valli non ha ancora partorito ma questa volta, adesso che c’è una nuova data del parto, è pronta, è sicura che sta per accadere. E’ la sua la gravidanza infinita, perché è da settimane che Beatrice Valli è convinta di partorire ma non è ancora successo. Era così certa che avrebbe messo al mondo sua figlia prima di Pasqua che per qualche giorno si è anche allontanata dai social. Non si sentiva benissimo, adesso invece ha una nuova energia, ha lasciato il divano e sembra voler fare mille cose. Questa mattina è anche andata dal suo hair stylist, un appuntamento dal parrucchiere che aveva già previsto. Beatrice Valli voleva dare una spuntatina ai suoi capelli, un classico prima del parto. Non ha solo tagliato un pochino i capelli ma li ha anche tonalizzati e ha fatto un bel trattamento. Adesso sono luminosi, colore perfetto, piega perfetta, mancano solo le contrazioni.

Beatrice Valli spera sia il momento giusto per il parto

L’ultima data che ha dato alle sue follower è il 20 aprile, un discorso di lune che però non sempre coincidono con la voglia di nascere del bebè. L’influencer ironizza, se ieri sera era preoccupata di non avere fatto lo shampoo e che magari sarebbero arrivate proprio nella notte le contrazioni; adesso che è pronta con la sua chioma perfetta: “Dopo avere fatto tonalizzante e trattamento capelli… Deve essere oggi, massimo domani, il parto”. Ride da sola ma spera davvero sarà così, perché non vede l’ora ma perché è appena stata dal parrucchiere.

Il pancione è davvero grosso, Beatrice Valli non sa più cosa indossare, tra una camicia del Marchini e una giacca della mamma niente ormai copre più il suo pancione.

Si era allontanata dai social, nel periodo di Pasqua ha confidato che sarebbe stata assente perché aveva bisogno di riposare e di riordinare i pensieri, non era in gran forma. Ha ricevuto numerose critiche da chi pensa che si lamenti un po’ troppo. Forse le criitche questa volta le hanno dato la carica giusta per riprendersi; infatti, non si spiega da dove le arriva questa nuova energia.

Natalina, così chiamano per il momento la piccolina che deve nascere, farà felice la sua mamma venendo al mondo prima delle 48 ore?