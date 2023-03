Beatrice Valli la data del parto e il perché ha la pancia bassa già da due mesi

Beatrice Valli è quasi pronta per il parto, sceglie la data e spiega perché ha la pancia bassa già da due mesi

Beatrice Valli sta sistemando le ultime cose tra casa e ufficio perché è in arrivo la data del parto, sta per nascere la sua bimba e sa che poi non avrà tempo per fare altro che occuparsi di se stessa e della piccolina. In tanti le ripetono che ha la pancia bassa, chiaro sintomo dell’arrivo del parto, che la bambina sta per nascere. Non è così, Beatrice Valli è alla sua quarta gravidanza e le hanno spiegato che la pancia così bassa già da due mesi è del tutto normale. Mentre sceglie in base alla luna la data in cui partorirà la Valli spiega anche: “In realtà sono due mesi che ho la pancia così bassa ed è quasi normale mi dicono, anzi no è praticamente normale perché è la quarta gravidanza quindi, tutto è più morbido e anche l’utero si abbassa più facilmente. Diciamo però che è vero, è molto più bassa rispetto altre, è vero che manca poco però di solito la pancia si abbassa all’ultimo in una gravidanza e soprattutto nelle prime gravidanze – prosegue l’influencer mentre riposa sul divano in attesa della flebo perché ha il ferro basso – Poi ho sempre avuto molto alta la pancia anche se era il primo ed ero molto grossa io. In realtà è sempre stata molto alta anche il giorno del parto, con questa invece sono già due mesi che la pancia è molto bassa, chissà speriamo nei prossimi giorni…”.

Beatrice Valli la data del parto in base alla luna

Spera di partorire prima del suo termine ma non così presto da non essere pronta.

E’ sempre insieme alle follower che controlla le fasi della luna. “Mi dite che il parto va in base alla luna ma vi ricordate che quando ho partorito Azzurra nel 2020 tenevamo conto sempre delle lune insieme, ho un sacco di messaggi, e appunto mi dicevate che c’era una luna nuova o che cambiava la luna. Insomma la luna determina tanto la nascita di un bambino o di una bambina ma non sempre capita. A me con Azzurra non è successo, con Ale sì e anche con Bianca vedremo con questa”.

A Beatrice Valli non sfugge ancora il nome della sua bimba ma seguendo la luna piena scopre che c’è il 21 marzo e oggi non è per niente prona. La prossima luna piena il 6 aprile ed è la data che preferisce. Poi la luna nuova il 20 aprile, si spaventa, è la sua scadenza e non vuole arrivarci. Le sta bene il 6 aprile, ride e incrocia le dita.