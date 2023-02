Beatrice Valli indecisa tra due nomi per la figlia e serena sui troppi chili presi

Beatrice Valli ha due nomi per la figlia che sta per nascere e svela anche quanti chili ha gà preso

I fan di Beatrice Valli continuano a chiedere quale nome ha scelto per la bambina. Va di moda adesso chiamare i figli con due nomi, ribadisce Marco Fantini mentre Beatrice Valli racconta tutto tra le storie di Instagram. Lei non ama il doppio nome e proprio perché è così di moda preferisce darne una solo anche al quarto figlio, la bambina che sta per nascere. Più volte l’influencer ha detto quali sono i quattro nomi preferiti ma adesso ne ha solo due, gli altri molto probabilmente non saranno la scelta. Marco Fantini ma soprattutto Beatrice Valli hanno sempre detto che Alba, Celeste, Matilda e Blu è la rosa dei nomi per la piccola. Sembra che Blu e Celeste non siano più ai primi posti perché in molti hanno fatto notare che sono troppo simili ad Azzurra, il nome dell’ultima figlia. Non è un segreto il nome della bambina ma dicono che davvero sono indecisi e davvero aspetteranno la nascita e di vedere il suo faccino per scegliere quello giusto. Quindi, sarà Alba o Matilda? E se alla fine il papà Marco Fantini riuscisse ad imporre la sua scelta, quali sarebbero i suoi due nomi per la piccolina?

Beatrice Valli, quanti chili ha preso nella sua quarta gravidanza

E’ una delle domande che non può mancare a una mamma in dolce attesa e la Valli risponde senza alcun problema. Guardandosi allo specchio e nelle foto si dice da sola che sembra già alla 40esima settimana mentre è invece solo alla 30esima. Infatti alle follower curiose di conoscere il suo peso risponde: “Non prendetemi come esempio perché ho sempre preso tanti chili in gravidanza” Beatrice Valli non si dispera, non è per niente preoccupata, si sta godendo anche questa gravidanza nonostante qualche problemino. Sa che poi avrà tutto il tempo per tornare in gran forma.

“Ha preso già 14 chili alla 30esima settimana” e sono davvero tanti considerando che mancano ancora circa due mesi al parto.

C’è anche chi come sempre non fa mancare un commento attento, un po’ pettegolo, notando che forse Beatrice ha voluto pizzicare sua sorella Ludovica Valli, che è diventata da poco mamma per la seconda volta. Ludovica ha dato due nomi a suo figlio, l’ha chiamato Otto Edoardo. Bea si riferiva a lei quando ha detto che proprio perché il doppio nome va di nome lei ne sceglierà solo uno per sua figlia?