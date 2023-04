Il gesto di Ilary Blasi fa rumore: a chi è rivolto?

Ilary Blasi torna sui social dopo due notizie importanti e il suo gesto non passa inosservato

Ilary Blasi sta vivendo la sua rivincita e il gesto sui social non è di certo passato inosservato. Ilary Blasi sa come agitare tutto ma forse anche tutti e Totti. Il gesto del silenzio in un selfie che mostra ancora una volta la sua bellezza sta facendo spettegolare. A chi è rivolto? Co sono varie ipotesi, tutte valide, la conduttrice de L’Isola dei famosi ha ironia da vendere e potrebbe rivolgere il suo “Sshhhh” proprio all’ex marito, a Francesco Totti e alla sua nuova compagna Noemi Bocchi. E’ da ieri sera che gira la notizia della prima sentenza provvisoria del divorzio tra Ilary e Totti e come tutti sanno la Blasi ha vinto. A lei spetta la villa all’Eur e la custodia dei figli, quindi 12.500 euro al mese per il mantenimento di Cristian, Chanel e Isabel. Non è ancora finita e forse il gesto è rivolto proprio all’ex calciatore che in passato ha parlato anche troppo. Non è però l’unica ipotesi.

Ilary Blasi mostra il suo vero taglio di capelli

Tutto vero, Ilary lunedì sera per il ritorno dell’Isola dei famosi non ha indossato una parrucca ma ha davvero tagliato i capelli. Magari, il gesto è rivolto a chi continua a dire che si è rovinata i capelli, che ha mentito e ha messo una parrucca? Il nuovo taglio in realtà le sta benissimo, in puntata il suo era un personaggio.

Qual è l’ipotesi giusta, a chi è rivolto quel dito che indica di fare silenzio? A chi non era piaciuto il suo nuovo taglio di capelli, magari anche a chi le dice che è troppo rifatta o all’ex marito dopo la prima sentenza?

Difficile che Ilary Blasi chieda al gossip di fare silenzio, è lei a scatenare tutti. Se avesse voluto far calare il silenzio avrebbe rinunciato a tutte le frecciatine che invece hanno fatto divertire sia lei che il pubblico a casa. Lo stesso pubblico che anche il prossimo lunedì, per la prossima puntata dell’Isola dei famosi 2023, attende la sua ironia.