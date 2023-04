Aurora Ramazzotti e Cesare: “Oggi andiamo da nonna Michelle”

Tutti felici a casa di nonna Michelle Hunziker: Aurora Ramazzotti dalla mamma con il piccolo Cesare

Di buon mattino parte una nuova giornata per Michelle Hunziker, si allena come sempre ma sa che sta per arrivare il nipotino, Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. E’ proprio Aury a mostrare per prima l’arrivo a casa di nonna Michelle Hunziker. E’ in ascensore, scatta un selfie e c’è il suo fagottino che dorme dolcissimo nella sua piccola culletta, quella per auto. Aurora Ramazzotti ha un sorriso meraviglioso, si sta godendo finalmente tutto il bello della maternità. Per lei la gravidanza non è stata perfetta ma da quando è diventata mamma, da quando è nato suo figlio Cesare, non smette di sorridere. Tutti felici a casa di nonna Michelle Hunziker e anche i cani sono curiosi, scodinzolano senza sosta, osservano Cesare.

A casa di nonna Michelle c’è anche Odino Trussardi

A casa di Michelle Hunziker Aurora sa che non deve portare quasi nulla, la conduttrice e showgirl ha comprato tutto per il suo nipotino. Cesare a casa della nonna ha la sua cameretta e a tutto il necessario.

Arrivati a casa della nonna la Hunziker esplode di gioia. E’ tenerissima la foto che Michelle pubblica, il piedino del suo nipotino. Poi le storie Instagram con i cagnolini che vorrebbero vedere il piccolo più da vicino, non smettono di osservarlo e di scodinzolare. Sono scene tenerissime. C’è anche Odino, il levriero di Tomaso Trussardi. Tutto sembra in equilibrio perfetto, anche Michelle e il suo ex marito hanno trovato il modo per essere sereni, il bellissimo levriero a casa sua è l’ennesima dimostrazione.

Aurora Ramazzotti è più bella e felice di prima, in tanti lo ripetono tra i commenti ma non manca chi inizia a criticare per le sponsorizzazioni, chi ha sempre qualcosa da dire, soprattutto quando vede le persone felici. L’invidia non manca mai ma a qualcuno mancano le foto del visino del piccolo Cesare Cerza. Fa invece benissimo la figlia di Eros e Michelle a non pubblicare niente altro che un piedino o una manina, a proteggere il suo bambino dalla cattiveria e dalla curiosità degli altri.