Clizia Incorvaia e le foto con le spazzature a Roma: piovono accuse. Missione fallita

Non sembra aver raggiunto il suo scopo Clizia Incorvaia con le foto con la spazzatura per le strade di Roma anzi...

Clizia Incorvaia, la nota influencer italiana, ha fatto parlare di sé nelle ultime ore a causa di una serie di foto piuttosto insolite pubblicate sui suoi profili social. In queste immagini, Clizia è ritratta davanti a dei cassonetti della spazzatura nella città di Roma. “Purtroppo non è installazione artistica! E dei vecchi albori di una Roma caput mundi è rimasto ben poco” ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello VIP pubblicando i suoi scatti ma la reazione che ha ottenuto, non era forse quella che si aspettava…

La location scelta dall’influencer ha suscitato un po’ di scalpore tra i suoi fan, divisi tra coloro che vedono in queste foto un gesto di sensibilizzazione nei confronti del problema dei rifiuti nella Capitale e chi, invece, critica Clizia per la sua presunta vanità.

Pioggia di critiche per le foto trash, in tutti i sensi, di Clizia

In particolare, molti utenti hanno espresso il loro apprezzamento per il gesto di Clizia Incorvaia, che ha voluto utilizzare la sua visibilità per sensibilizzare i suoi follower su un tema importante come quello della raccolta differenziata e del riciclo dei rifiuti. Tuttavia, non sono mancati anche commenti negativi, che hanno visto in questa campagna di sensibilizzazione solo un pretesto per mettersi in mostra. In realtà i commenti negativi, sono stati di gran lunga superiori. “Cosa non si è disposti a fare per avere ancora un po’ di visibilità. Il disagio tutto in una foto” ha scritto un follower ed effettivamente, il fatto che oggi questa notizia sia stata ripresa da diversi siti web, incluso il nostro, ne è la dimostrazione. “A me pare solo vanità travestita da sensibilizzazione” ha scritto un altro follower. E c’è anche chi fa notare che se voleva sensibilizzare, poteva farlo mettendosi a pulire e farsi un bel video: “Ma il senso di queste foto? Oltretutto in mezzo all’immondizia … Invece di far vedere le scarpe, prendi il necessario, dai il buon esempio e inizia a pulire tu“.

Qualcuno ha però fatto anche delle riflessioni, come questa: “Questo è anche il risultato di un eccessivo acquisto dei beni di consumo e il prodotto della società contemporanea con pubblicità, testimonial ed anche influencers che invitano all’acquisto di prodotti di ultima tendenza per essere sempre alla moda. Si ha sempre il bisogno di sfoggiare l’ultimo modello di tutto o consumare cibo, oltre che per nutrimento, per togliersi ogni sfizio a tutte le ore”.

L’accusa principale mossa contro l’influencer resta quella della ricerca di visibilità. E infatti, le foto di Clizia Incorvaia davanti ai cassonetti della spazzatura hanno fatto il giro del web, diventando argomento di discussione tra i suoi fan e non solo. C’è da dire che la location scelta dall’influencer è stata piuttosto bizzarra e certamente non usuale per questo tipo di scatti. Tuttavia, l’intento di Clizia sembra essere stato quello di lanciare un messaggio forte e chiaro sulla necessità di fare la raccolta differenziata in modo corretto e di avere maggiore attenzione verso l’ambiente. Secondo voi era davvero questo il suo scopo? Da che parte vi schierate in questa querelle?