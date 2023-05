Michelle Hunziker a casa con Cesare: nonna e nipote sono il ritratto della tenerezza

Michelle Hunziker pubblica le foto a casa con il nipote, Cesare, il figlio della sua Aurora

Nella giornata di ieri Michelle Hunziker è passata dalle arti marziali alla tenerezza di dare il biberon al suo nipotino per poi correre agli studi Mediaset per condurre Striscia la notizia. E’ un po’ la sua nuova routine quotidiana ed è tutto adorabile, Michelle Hunziker nonna è meravigliosa, così felice del suo nuovo ruolo. Le storie Instagram della conduttrice e showgirl sono così piene di emozioni che ogni giornata sembra moltiplicata per tante. Si occupa della sua linea prodotti Goovi, ha sempre qualcosa da suggerire e mostrare alle sue follower. Michelle Hunziker non salta un allenamento, da un po’ di tempo la sua passione è il kyokushinkai, la disciplina che le ha mostrato Eros Ramazzotti. Alla Hunziker non mancano mai gli impegni di lavoro, è mamma di due bambine, Sole e Celeste, che hanno bisogno di tante attenzione, ma sul divano di casa eccola nel suo momento perfetto, nel ruolo di nonna.

Michelle Hunziker dà il biberon al nipotino ed è in estasi

Che meraviglia nonna Michelle che tiene tra le braccia il suo Cesare Augusto, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Non le importa se i capelli non sono perfetti, tutto il resto lo è perché ci sono solo le emozioni nella foto di nonna e nipote. Un amore immenso che fa sorridere la Hunziker, perché se poco prima tirava calci con il kyokushinkai, poi è beata sul divano di casa nel momento più intenso e tenero della giornata.

Un’altra foto e sono le mani di Michelle che stringono il piccolino che dopo il latte dorme ma Cesare con la sua piccola manina su quella della nonna le regala tutta la carica d’amore possibile. “E ora vado a lavorare carica d’amore” commenta infatti la conduttrice che esce di casa per andare negli studi televisivi Mediaset. E’ single ma non è mai stata così felice, non si sente di certo sola, tutto è meraviglioso e, come ha confidato lei, stare da sola non è poi così male.