Michelle Hunziker al parco col nipotino e le figlie: è la nonna più bella

Le foto di Michelle Hunziker nonna che al parco si occupa del nipotino e delle figlie

Non c’è alcun dubbio, Michelle Hunziker è la nonna più sexy d’Italia ma allo stesso tempo è anche la nonna più felice, la più attenta, la più desiderosa di occuparsi di suo nipote. Cesare Augusto le ha riempito la vita in un momento in cui riesce ad avere anche più tempo, perché come dice lei Michelle Hunziker è single e non è niente male stare un po’ da sola. Ha avuto poco tempo per farlo, è sempre stata in coppia ma di certo oggi non soffre la solitudine, circondata da figlie e nipote. E’ la rivista Chi a pubblicare le foto di Michelle Hunziker al parco in versione nonna. Giovanissima, in gran forma, super felice. La più sportiva di tutte è sempre lei e dal 30 marzo è pronta a spingere un’altra carrozzina.

Le foto di Michelle Hunziker al parco versione mamma e nonna

Con il gruppo di sole donne all’inizio c’erano anche Goffredo Cerza e suo padre, poi Michelle e Aurora sono rimaste sole con Celeste, Sole e il piccolo Cesare, c’è anche la consuocera della conduttrice. E’ la Hunziker a guidare il suo bellissimo gruppo, spinge lei la carrozzina ed è bellissima mentre porta a spasso il suo piccolo Cesare Augusto. Aurora Ramazzotti si rilassa, si gode i raggi di sole e poi è il momento di fare un po’ di attività fisica tutte insieme.

Una famiglia bellissima, si ritrovano tutti insieme al parco e il rapporto tra le due nonne, Michelle Hunziker e Francesca Romana Malato, rende tutto perfetto. Anche le zie del piccolino sono bravissime nei loro compiti, anche loro scortano attente la carrozzina. 9 e 8 anni e così fiere di essere le zie di Cesare.

Questa volta non c’è Eros Ramazzotti, al gruppetto non si è aggiunto il cantante, impegnato con il suo tour in giro da un palco all’altro. Al gossip però è bastato lo scatto di Eros e Michelle con il nipotino; niente di più tenero dopo tanti anni dalla loro separazione. Non si è invece visto Tomaso Trussardi, lui è il papà di zia Sole e zia Celeste.