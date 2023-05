Aurora Ramazzotti torna al lavoro e Cesare è sempre con lei

Aurora Ramazzotti al lavoro ci va con Cesare, il figlio è sempre con lei

Aurora Ramazzotti è tornata al lavoro, uno shooting con trucco e parrucco e non è la prima mamma famosa che non lascia il figlio a casa ma lo porta ovunque, dall’estetista al lavoro. Forse è tutto più semplice soprattutto quando i figli sono neonati, quando la mamma allatta al seno e quando tutto è sereno e l’ambiente di lavoro permette al bebè di stare bene. Così sono tutti più felici, Aurora Ramazzotti, il piccolo Cesare Augusto e magari anche nonna Michelle Hunziker che prima o dopo trova sempre il modo per dare una mano a sua figlia e a Goffredo Cerza e stare con il piccolo di casa. Aurora lo sa che non mancheranno le solite criticone pronte a notare ogni dettaglio, giusto o sbagliato ma mostra la sua realtà, che è piena d’amore. Dove c’è lei c’è sempre suo figlio ma non manca chi le dice che lei è una privilegiata.

Aurora Ramazzotti dolcissima la prima festa della mamma

Sul divano di casa di mamma Michelle la foto più dolce di Aurora che tiene tra le braccia il suo piccolino. “L’inizio del nostro viaggio. Auguri mamme” scrive la figlia di Eros e Michelle felice della sua nuova vita e di potersi godere ogni minuto di questo periodo.

Il selfie allo specchio con trucco e parrucco già fatto e la carrozzina di Cesare tra trucchi e vestiti. Poi lo scatto durante la pausa pranzo e la carrozzina di Cesare è sempre lì, il piccolo è tra le braccia della sua mamma.

“Questo é il viaggio più difficile, più impegnativo e più lungo che qualcuno decide di intraprendere. Un viaggio pieno di emozioni, trasformazioni e colpi di scena. Un vero e proprio film d’azione. Riderai, piangerai, ti arrabbierai…e tutto questo anche nel giro di pochi minuti. Ma questo non toglie che sarà assolutamente il VIAGGIO PIÙ BELLO DELLA TUA VITA” è il messaggio di una follower. In tantissime le fanno gli auguri per la sua prima festa della mamma, per la dolcezza, per come mostra la sua vita da mamma, la nuova vita.