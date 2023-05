Cristel Carrisi ha realizzato il suo sogno e svela il suo vero nome

Tutto l'orgoglio di mamma Romina Power per la sua Cristel Carrisi. Si è laureata e mostra il suo nome completo

Cristel Carrisi ha realizzato il suo sogno, si è laureata ma ha anche svelato a tutti il suo vero nome. La figlia di Al Bano e Romina Power sempre così discreta questa volta ha pubblicato sui social la sua gioia. “I sogni diventano realtà” e non è una favola ma la sua vita.

Cristel Carrisi sventola e poi mostra con orgoglio il suo diploma di laurea. Festeggia al campus americano, la sua università è Harvard ma prima di lei a mostrare tutto è mamma Romina Power. E’ lei che sui social ha pubblicato il traguardo raggiunto dalla sua dolcissima figlia.

La laurea di Cristel Carrisi

Cristel è la terza figlia di Al Bano e Romina Power, prima di lei Ylenia e Yari mentre Romina jr è la più piccola dei quattro. Si è laureata con lode in letteratura e scrittura creativa. Della lode dice tutto la sua mamma, Cristel resta sempre la ragazza con un basso profilo nonostante tutti i suoi successi.

Chi c’era negli Stati Uniti per festeggiare con Cristel?

Si è laureata presso la prestigiosa università americana Harvard ma Cristel Carrisi vive a Zagabria e la sua famiglia è molto distante. Romina si divide tra gli Stati Uniti e Roma, forse ogni tanto torna a Cellino San Marco. Anche Romina jr è a Roma. Di certo con la neo laureata c’era suo marito, Davor Luksic.

Non è chiaro se mamma Romina Power fosse con lei per la consegna del titolo. Una cerimonia che emoziona sempre, un traguardo che dà soddisfazioni. Infatti, la Power non ha fatto mancare sui social tutto l’entusiasmo e l’orgoglio per la sua Cristel.

Bravissima Cristel! Neo laureata ad Harvard in letteratura.

Una serie di foto e immagini durante la cerimonia ma forse la Power era a casa a Roma. Al Bano non ha ancora scritto nulla per sua figlia ma lui è molto meno social. Anche i suoi fratelli non le hanno fatto le congratulazioni su Instagram, forse erano tutti lì con lei a festeggiare.

Il vero nome di Cristel Carrisi

Nel video della cerimonia ad Harvard per un attimo viene inquadrato lo schermo su cui compaiono i nomi dei neo laureati e si scopre che il vero nome della terza figlia di Al Bano e Romina Power è Cristel Chiara Carrisi, un nome ancora più dolce. Non era un segreto il suo secondo nome ma non l’ha mai detto.

Cristel ha 37 anni, dal 2016 è sposata con l’imprenditore Davor Luksic, hanno tre figli: Kay Tyrone che è nato nel 2018, Cassia Ylenia nata nel 2019 e Ryo Ines del 2021. C’è sempre tempo e modo per realizzare i propri sogni.