Eleonora Daniele, festa di compleanno con Anna di Frozen per la figlia Carlotta e una scelta importante

Dolcissima la festa di compleanno per la figlia di Eleonora Daniele che oggi ha preso una decisione importante

A Maggio del 2020 Eleonora Daniele è diventata mamma per la prima volta e per sua figlia Carlotta ha organizzato una festa di compleanno dolcissima, una festa di compleanno in casa tema Frozen. La piccola adora Anna e sul palloncino più alto Eleonora Daniele mostra il personaggio preferito dalla sua bambina.

Cuori, stelle e quel numero che segna gli anni più belli della vita della conduttrice. Carlotta ha compiuto tre anni, sono rarissime le foto della piccola, la conduttrice di Storie Italiane è da sempre molto riservata e non regala molto del suo privato sui social. Per il terzo compleanno di Carlotta ha fatto qualche eccezione.

Eleonora Daniele le foto con la sua bambina

Per fare gli auguri alla sua Carlotta la Daniele ha scelto una foto di un po’ di tempo fa, la sua bimba piccolissima e lei che ogni giorno si rende conto che vive per sua figlia. E’ la sua meraviglia, è il suo amore grande, lo ripete nei dolci auguri. Rare le foto di madre e figlia ma questa volta Eleonora regala qualche scatto tra le storie Instagram.

Raramente cede alle interviste in cui posa con la piccola di casa ma non dimentica mai il momento in cui ha desiderato di diventare madre. Carlotta le ha cambiato la vita, dopo i 40 anni, dopo la morte di suo fratello Luigi, quando ha sentito l’esigenza di dare il suo amore a una creatura speciale.

Eleonora Daniele è sicura che Carlotta sia un dono dal cielo

Pensa che sia stato suo padre a mandarle la sua piccolina, lui le chiedeva sempre di dargli una nipotina. E’ accaduto in modo naturale, Eleonora Daniele credeva che dopo i 40 anni, dopo aver sposato suo marito Giulio, avrebbe avuto delle difficoltà. Invece, è stato come un miracolo.

Lei è il motivo per cui ogni giorno ringrazio il Signore e mi sveglio con il sorriso. Penso sia un dono del cielo, un regalo del mio papà che non c’è più.

Chi c’era alla festa di compleanno di Carlotta?

Ricordiamo che è Mara Venier la madrina della piccola, due anni fa abbiamo visto le foto del giorno del battesimo. Ieri però Mara non c’era al party della sua figlioccia, era impegnata a fare la nonna, allo spettacolo del suo piccolo amore, Claudio, con tutta la sua famiglia. C’era tutta la famiglia della coppia ma questo resta top secret.

Eleonora Daniele in copertina con la figlia Carlotta

La decisione di Eleonora Daniele dopo la festa di compleanno

Dopo aver festeggiato il terzo compleanno di Carlotta la conduttrice di Rai 1 ha preso una decisione importante. Ieri la festa tanto attesa e oggi Eleonora Daniele inizia gli allenamenti. Non ha più scuse, l’estate si avvicina e non vuole arrivare impreparata. Sui social ha pubblicato la foto in abbigliamento sportivo.