Nilufar Addati e Giordano bellissimi al matrimonio dei Marchesucci: possibile riavvicinamento? (FOTO)

Si sono svolte ieri, giovedì 30 maggio, le nozze di una delle coppie più amate del programma tv di Uomini e Donne: Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Il matrimonio è stato uno dei più attesi dell’anno ma i protagonisti in questo giorno così importante e speciale non sono stati soltanto i ‘Marchesucci‘. Tra i tanti invitati, molti di loro appartenevano alla famiglia del programma di Maria De Filippi e di certo in tanti sono stati attenti due di di loro. Di chi stiamo parlando? Di Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Anche loro si sono conosciuti all’interno della trasmissione di Canale 5, per poi proseguire il loro percorso anche a Temptation Island Vip. La differenza è però che tra di loro non è durata a lungo.

Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi insieme al matrimonio di Clarissa Marchese e Federico Gregucci

Nilufar e Giordano sono due grandi amici di Clarissa e Federico e di certo non potevano mancare nel giorno più importante della loro vita. Come ormai sappiamo, tra la Addati e Mazzocchi è finita da tempo eppure, quella del matrimonio tra i Marchesucci, è stata una opportunità per rivedersi dopo tutto quello che è successo. Il loro incontro è stato inevitabile ma questo non significa che tra i due ci sia stato un ritorno di fiamma e tanto meno che i due si siano parlati. Non ci sono foto e video che possano confermare alcun riavvicinamento tra Nilufar e Giordano ma quel che è certo è che i due si sono ritrovati insieme nello stesso posto. Che cosa è successo tra i due? Attendiamo con ansia nuovi aggiornamenti e nuove documentazioni fotografiche per capirne di più.

Nilufar e Giordano invitati al matrimonio di Clarissa e Federico: il riavvicinamento che tutti vogliono

Nonostante le loro strade si siano divise ormai da diverso tempo, il popolo del web fa ancora il tifo per la storia tra Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Il matrimonio tra Clarissa e Federico avrà riavvicinato i due? Ci sperano davvero in tanti e lo confermano anche i commenti sotto le foto postate dai due protagonisti di Uomini e Donne sui social network.