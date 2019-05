L’album di nozze di Clarissa e Federico: le foto più belle del matrimonio (FOTO)

Ieri, giovedì 30 maggio 2019, si è tenuto uno dei matrimoni più attesi dell’anno: quello tra Clarissa Marchese e Federico Gregucci. Lei ex Miss Italia, lui attuale allenatore della Juventus Academy, Clarissa e Federico si sono conosciuti grazie al programma di Canale 5 Uomini e Donne. Dall’incontro nella trasmissione di Maria De Filippi, Clarissa e Federico non si sono più lasciati arrivando a dirsi di sì per sempre. Le nozze si sono svolte presso la Tenuta San Domenico, nel Casertano e, fin da subito, i fan sono stati tenuti al corrente attraverso i social network sul matrimonio, gli abiti e gli invitati vip, grazie a un vero e proprio hashtag creato appositamente per le nozze.

Matrimonio Clarissa e Federico: gli abiti degli sposi e gli invitati vip

Quali i look scelti dagli sposi per il grande giorno? Per Clarissa un lungo velo bianco, vestito in pizzo con una leggera scollatura, capelli sciolti e mossi e bouquet di fiori rossi, abbinati al rosso della Ferrari che ha accompagnato la sposa dal suo Federico. Per Gregucci look più classico: camicia bianca e abito e papillon neri. Ovviamente al matrimonio non potevano mancare anche i volti noti, soprattutto quelli dei protagonisti di Uomini e Donne. Tra gli invitati spiccavano infatti: Nilufar Addati, Giordano Mazzocchi, Claudio Sona, Camilla e Riccardo, Antonio Moriconi, Luigi Mastroianni, Andrea Melchiorre. E ancora: Marta Pasqualato, Giulia Latini, Alessandra Sgolastra e davvero tanti altri.

Le nozze di Clarissa Marchese e Federico Gregucci: la grande festa dopo il sì

Dopo essersi promessi il sì per sempre, è tempo di festeggiare per Clarissa Marchese e Federico Gregucci ma anche per tutti i loro invitati. Anche la festa è stata piuttosto condivisa sui social e così vi diamo qualche dettaglio. Una festa movimentata in cui si è ballato tanto e ci si è divertiti molto ma non è certo mancato il grande spazio al romanticismo, tutt’altro. Federico Gregucci, postando una foto con la sua Clarissa durante la cerimonia ha scritto: “Il nostro giorno più bello”. Stessa frase e stessa fotografia che ha scelto di condividere con i fan anche la ex Miss Italia.

Poche parole ma sicuramente essenziali per descrivere il giorno più importante della loro vita. Adesso non ci resta che attendere la luna di miele.