Kikò Nalli e Ambra prima intervista di coppia a Pomeriggio 5: ecco come vanno le cose

Nella puntata di Pomeriggio Cinque in onda oggi 6 giugno 2019, per la prima volta insieme dopo l’uscita dalla casa del Grande Fratello 16, Kikò Nalli e Ambra Lombardo hanno raccontato quello che è successo in questi tre giorni. Pochissime le ore passate insieme dopo l’uscita di Kikò dalla casa del Gf, quindi poco da raccontare! I due però sembrano essere davvero molto affiatati tanto che, sono entrati nello studio di Barbara d’urso mano nella mano, come una coppia felice e innamorata. Certo parlare di sentimeni così forti potrebbe essere prematuro ma a quanto pare entrambi stanno molto bene insieme. “Io non ci posso credere” ha detto Barbara d’Urso commentando l’entrata in studio di Kikò al fianco di Ambra. “Neanche io” ha risposto la bellissima prof. La conduttrice ha ribadito che Ambra prima di entrare nella casa era convintissima che mai avrebbe chiuso la sua storia d’amore e invece… “E Kikò mi aveva detto, figurati se io mi innamorerò qualcuno nella casa e invece eccoci, salve benvenuti” ha detto la conduttrice sottolineando anche che l’hair stylist le sembra essere in ottima forma. A quanto pare Kikò ha perso cinque chili.

KIKO’ NALLI E AMBRA FELICI A POMERIGGIO 5 PER LA LORO PRIMA USCITA DI COPPIA

Kikò ancora molto confuso, è uscito dalla casa lunedì sera e ha passato le prime ore di linertà con i suoi figli, racconta quello che è successo nelle ultime ore in compagnia di Ambra. La Lombardo invece, si sbilancia maggiormente… “Kikò è un papà modello” ha detto Ambra. Kikò ha spiegato che ci tiene così tanto ai suoi figli che la sera stessa dell’uscita dalla casa si è fatto portare a casa e non si è fermato in albergo con gli altri.

“Ho capito che ero cotta a puntino quando sono rientrata in casa per il video” – racconta Ambra. Kikò, per il momento preferisce non usare parole importanti anche se nella casa era stato il primo a rendersi conto dei sentimenti che ha provato: “prima di fare dei passi che possono essere importanti o meno, devo valutare la persona. Le cose io le faccio con sapienza e con calma. Non nascondo che sono presissimo da Ambra, ma ho i piedi per terra perchè è giusto che io faccia le cose con calma”, ha detto l’ex marito di Tina Cipollari. Kikò ha anche rivelato che suo figlio, quello che aveva detto che Ambra faceva tutto per visibilità gli ha spiegato il motivo per il quale ha fatto quella cosa. “Papà a me che me frega di te, io l’ho fatto e mi sono preso 40 mila followers” ha detto il figlio di Kikò. Insomma come direbbero i giovanotti, bene ma non benissimo…Per fortuna però almeno Ambra sa di non essere odiata in famiglia ancora prima di farne parte…

E voi non li vedreste benissimo a Temptation Island Vip, magari con Tina Cipollari pronta a entrare, modalità Gemma Galgani, nel villaggio, per dare consigli al suo ex? Sarebbe tutto molto ma molto interessante.