Su Chi gli scatti al bacio di Giulia de Lellis e Iannone: l’influencer minaccia azioni legali

Che cosa sta succedendo nel mondo del gossip? Le ultime news arrivano direttamente dai social, come succede ormai sempre più spesso. Come saprete Giulia de Lellis e Andrea Iannone sono una coppia. I due hanno pubblicato foto e video in questo primo fine settimana di coppia, dopo aver ufficializzato la loro unione. Sulla rivista Chi in edicola da mercoledì saranno pubblicate le prime foto di coppia che però arrivano in ritardo rispetto al fatto che ormai Giulia e Andrea non si nascondo più e sui social hanno mostrato senza nessun problema i video dei loro giorno di vacanza insieme in Sardegna. Ma il problema, per Giulia de Lellis, non sono queste foto, che mostrano solo una giovane coppia ma a quanto pare la modalità con le quali sono state scattate. La bella influencer infatti non ha gradito quella che secondo lei è stata una invasione della sua privacy e sui social, sotto le foto pubblicate dalla rivista Chi, la De Lellis ha commentato scocciata per quanto accaduto.

GIULA DE LELLIS MINACCIA AZIONI LEGALI CONTRO I PAPARAZZI DOPO LE FOTO SU CHI

Ecco le parole di Giulia de Lellis sotto la foto pubblicata dalla rivista Chi:

i siete permessi di entrare in casa nostra senza invito né tanto meno permesso, spaventando le mie bambine .

Capisco il vostro lavoro, ma così non si fa!

È la seconda volta che violate la mia privacy in questo modo .

Tutto questo per 2,3 foto del cazzo, di un qualcosa poi reso serenamente pubblico.

Tutto questo per dirvi che non ci sto, e che ci vedremo presto nelle sedi opportune .

Ps :Le mie ragazze questo giornale non lo guardano neanche quando mi mettete con le tette al vento perché se vogliono sapere qualcosa di mio vengono da me, sul mio profilo .

Io faccio sempre prima di voi, sempre !

Sono molte le persone che danno ragione a Giulia condannando l’operato di chi arriva a invadere la privacy di una abitazione privata. Purtroppo succede spesso e a quanto pare poco si può fare…Ma quello di Giulia sembra essere un attacco diretto alla rivista Chi in generale visto che cita anche un altro servizio pubblicato sul giornale di Signorini proprio un annetto fa, lo ricorderete, con il topless della bella influencer che era tornata da poco con Andrea Damante.

Qualcuno risponderà a Giulia o si lascerà correre?