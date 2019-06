Andrea Iannone e Giulia de Lellis pazzi d’amore in Sardegna: sui social scene d’amore (FOTO)

Dopo aver pubblicato la prima foto che ha finalmente ufficializzato la loro storia d’amore, Giulia de Lellis e Andrea Iannone condividono con tutte le persone che li seguono e che provano grande affetto per loro, scatti di vita quotidiana. Scatti di un amore che è alle prime battute e che per questo, fa sognare. Scatti di vita in famiglia, altra cosa fondamentale per Giulia che a quanto pare ha già presentato Andrea a sua sorella Veronica. Non a caso, la prima foto che Andrea ha deciso di postare sui social, insieme a Giulia, non è la classica foto tra due innamorati in posa. Si tratta di una dolcissima foto nella quale vediamo la piccola Matilde la nipotina che Giulia ama con tutto il suo cuore. Protagonista di migliaia di stories della bella influencer, la piccola Matilde è parte fondamentale della vita di Giulia che tra l’altro è diventata di nuovo zia da pochissimo. E Andrea evidentemente ha capito quanto per Giulia la sua famiglia sia importante e si diverte in piscina anche con la piccola Matilde tra un un tutto e l’altro. Iannone e Giulia sono in Sardegna in questi giorni. Si godono del meritato relax e condividono scatti di vita quotidiana con tutte le persone che seguono le loro stories.

Sono Giulia e Andrea la vera coppia dell’estate 2019?

GIULIA DE LELLIS E ANDREA IANNONE: SUI SOCIAL SCATTI DI VITA QUOTIDIANA DI COPPIA

Ed ecco alcune delle immagini pubblicate da Andrea e Giulia sui social. Come si può vedere i due si divertono moltissimo insieme tra partita a calcio, tuffi in piscina, palleggi a pallavolo. E poi Giulia fa anche una dolcissima dedica ad Andrea con una canzone molto importante !

I due sembrano essere davvero innamoratissimi! E noi auguriamo a entrambi ovviamente solo il meglio. Quando una coppia nasce si fa sempre il tifo per l’amore!