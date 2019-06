Andrea Iannone e Giulia de Lellis: prima foto di famiglia con la piccola Matilde

Andrea Iannone e Giulia de Lellis a quanto pare fanno sul serio e non si nascondo più. Ne è la prova la foto che il pilota di Moto GP ha scelto per “dichiarare” al mondo intero, che lui e Giulia hanno una storia. Non una foto qualsiasi, non uno scatto d’amore a due ma qualcosa di ancora più grande. Chi segue Giulia de Lellis sa quanto lei ci tenga alla famiglia e sa anche che rapporto speciale ha con la sua nipotina Matilde. Non sembra quindi essere un caso il fatto che Andrea Iannone abbia mostrato a tutti una foto insieme a Giulia ma soprattutto insieme alla piccola. Il messaggio è chiaro: qui si fa sul serio. E noi ovviamente siamo felici per entrambi e speriamo che questa coppia sia davvero innamorata, come sembrerebbe essere dallo scatto che Iannone ha pubblicato ieri sera. Immediato il commento di Giulia de Lellis che ha gradito l’immagine scelta dal suo nuovo fidanzato.

Per il momento i due non hanno aggiunto altro ma la foto basta e avanza anche per mettere fine al chiacchiericcio degli ultimi giorni. Si, Andrea e Giulia sono una coppia e quando e se vorranno, parleranno di questo nuovo amore.

ANDREA IANNONE E GIULIA DE LELLIS: C’E’ AMORE NELL’ARIA E FAMIGLIA

I due potrebbero avere un obiettivo in comune: quello di mettere su famiglia. Un colpo di fulmine? Un amore improvviso? Sembrerebbe proprio di si visto che entrambi, fino a qualche settimana fa, erano impegnati in altre relazioni. Forse sono stati bravi a non farsi beccare nei primi giorni di frequentazione, visto che le prime foto insieme risalgono solo a un paio di settimane fa.

In ogni caso Andrea e Giulia si candidano a essere la coppia più seguita dell’estate. Vedremo come la De Lellis, dopo la pubblicazione dello scatto di Iannone, risponderà, probabilmente via social, alla dedica d’amore del suo nuovo fidanzato.

Dopo la storia d’amore travagliata con Andrea Damante, per Giulia de Lellis è arrivato il momento del grande amore? Vedremo…