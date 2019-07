Estate infuocata per Sara Affi Fella l’ex tronista dello scandalo è di nuovo felice (FOTO)

Ha finalmente ritrovato l’amore e anche la serenità Sara Affi Fella. Probabilmente saremmo ancora qui a parlare di lei e del suo ex fidanzato, Nicola Panico, nascosto nell’armadio mentre lei faceva l’esterna con i suoi corteggiatori. E invece, anche grazie al Pamela Prati Gate, questa vicenda è sembrata solo una soap di secondo livello di fronte a tutta la vicenda legata a Marco Caltagirone e company. E dopo questa premessa arriviamo ai fatti. Sara è di nuovo felice, ha ritrovato l’amore e si gode la sua estate da donna innamorata come mostrano le foto pubblicate sulla rivista Chi che dedica alla ex tronista di Uomini e Donne. Tutte le foto saranno infatti pubblicate un servizio sull’ultimo numero della rivista Chi in edicola questa settimana. Sara ha affrontato un periodo molto complicato, ha ammesso di aver avuto bisogno anche di un sostegno psicologico per ricominciare e voltare pagina dopo tutto quello che era successo. Lei lo ha fatto e oggi si gode il suo uomo sotto il sole cocente di questa calda estate.

SARA AFFI FELLA E FRANCESCO FEDATO ESTATE AL BACIO PER LA COPPIA

In merito alla sua relazione con Francesco, la bella Sara ha raccontato:

Sono stata molto male. Ho passato un periodo talmente brutto che la mia testa pensava di tutto e ho capito che dovevo farmi aiutare. Mi sono rivolta a uno psicologo e ho fatto varie sedute che mi hanno spinta a capire e a ridimensionare ciò che era accaduto. In quei momenti temevo che non ci fosse rimedio: invece c’è sempre una soluzione. Francesco mi ha conosciuta bene e ora si fida. Lui mi ha presa per mano, mi ha sgridata per la sciocchezza compiuta ma mi ha detto che era ora di ricominciare a vivere e mi ha salvata

Lei e Francesco Fedato, calciatore in forza al Trapani, sono stati paparazzati mentre si godono le vacanze a Formentera. Tutto un altro clima rispetto allo scorso anno quando Sara in vacanza con le amiche a Ibiza doveva districarsi tra un fidanzato da nascondere, Nicola Panico, e un fidanzato conosciuto da poco, Luigi Mastroianni.

Voci di corridoio dicono anche che Sara Affi Fella potrebbe essere una delle prossime concorrenti del Grande Fratello Vip, potrebbe davvero entrare nella casa la bella molisana?