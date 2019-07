Charlotte Casiraghi e Dimitri, luna di miele a Procida con la famiglia allargata (Foto)

Dopo aver festeggiato il doppio matrimonio Charlotte Casiraghi e Dimitri Rassam hanno atteso un po’ prima di partire per la luna di miele, ma eccoli con i loro tre figli a Procida (Foto). La rivista Oggi pubblica le foto della coppia con la dolce tribù, tutti pronti a salire sul Pacha III, questa volta non ci sono le suocere ma ci sono i tre bellissimi bambini. Charlotte e Dimitri hanno scelto l’Italia, hanno preso il largo a Procida partendo da Napoli per un viaggio di nozze sullo yacht di famiglia. Con la coppia ci sono Darya, 7 anni figlia di Dimitri, Raphael che ha 5 anni ed è nato dal legame tra la principessa e Gad Elmaleh, e ovviamente il piccolo Balthazar che ha solo nove mesi ed è frutto del loro amore. Per la prima volta in Italia da marito e moglie, la bellissima Charlotte Casiraghi e Rassam hanno scelto Procida e poi magari anche la Costiera Amalfitana, un viaggio meraviglioso a poca distanza da casa.

CHARLOTTE CASIRAGHI E DIMITRI RASSAM A PROCIDA CON TUTTA LA FAMIGLIA

Niente isole caraibiche o chissà quali luoghi da miliardari, la figlia di Carolina di Monaco conferma ancora una volta la sua preferenza per le isole italiane, per uno dei luoghi del cuore che anche la sua mamma adora.

L’azzurro del mare, i profumi, il cibo, e chissà cosa mangeranno a bordo. Charlotte è molto attenta a tutti e tre i piccoli, è le prima volta per loro tutti insieme sullo yacht. Prima di loro l’imbarcazione e ha accolto il fratello Andrea con sua moglie Tatiana Santo Domingo e i tre figli; se lo yacht è uno solo bisogna fare i turni per andare tutti in vacanza, così si sono organizzati per rendere perfetta l’estate di tutti. Bellissime le immagini a bordo scattate dai paparazzi. Non manca nessuno, ovviamente c’è la tata, il cuoco, i marinai, ogni attenzione possibile per la famiglia che sembra semplice ma poi non lo è così tanto.