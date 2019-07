Rosa Perrotta e Pietro Targlione genitori: ecco la manina del piccolo Dodò (FOTO)

Il 25 luglio 2019 è nato Domenico, il primo figlio di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione. Sui social fans della coppia impazziti per questa bellissima notizia. E poche ore dopo la nascita del bambino, Rosa ha condiviso con le persone che la seguono sempre con grande affetto, le prime sensazioni dell’essere mamma. Ha subito rassicurato tutti dicendo di stare bene. Lei e il piccolo sono in ottima salute e iniziano a conoscersi in queste prime ore di convivenza! E visto che Rosa deve il suo successo anche a tutte le persone che la seguono sempre con grandissimo affetto, non poteva non condividere con loro anche il primo messaggio che ha dedicato al suo bambino. Parole piene d’amore, come è comprensibile, quelle di mamma Rosa per il suo piccolo Dodò!

Lei e Pietro in attesa del bambino, visto che i primi mesi non sono stati semplici, hanno deciso di rimandare il matrimonio. Ma, come hanno rivelato anche nei programmi di Barbara d’Urso, in autunno dovrebbero diventare marito e moglie. E si godranno anche il giorno del matrimonio insieme al loro amato bambino.

IL DOLCE MESSAGGIO DI MAMMA ROSA PER IL SUO PICCOLO DODO’

Ed ecco le dolcissime parole che Rosa ha riservato al suo piccolo Dodò a poche ore dalla sua nascita:

Ho avuto sonno a ogni ora del giorno,

voglia di gelato ad ogni ora della notte.

Ho vomitato per strada e nei bagni pubblici.

Ho sentito il mio cuore battere con il tuo.

Ho pianto disperatamente senza alcun motivo.

Ho visto e accettato il mio corpo cambiare.

Ho riempito il tuo mondo dei miei colori.

Ho contato i giorni,le ore,i minuti.

Ho avuto paura di non essere pronta.

Ho trattenuto nel mio,anche il tuo respiro.

Ho messo tutto il coraggio che avevo. E tutto questo,

SOLO PER QUESTO MOMENTO. Benvenuto al mondo cuore mio.

#welcomedodo

Non possiamo che fare anche oggi i nostri auguri a questa coppia per l’arrivo del piccolo Dodò e augurare al bambino tutto il bene di questo mondo!