Samanta Togni e Christian Panucci amore al capolinea: le parole della ballerina

Pare sia finita la storia d’amore tra Samanta Togni e Christian Panucci. I due si erano conosciuti nel corso dell’edizione di Ballando con le stelle 2011, quando l’ex calciatore aveva partecipato al programma di Rai 1. Ma non era stata in quella occasione che tra i due era nata la scintilla. Infatti Christian e Samanta hanno iniziato a frequentarsi qualche tempo dopo. Galeotta era stata una cena tra amici e ballerini durante la quale Panucci e la Togni si erano visti e da quel momento avevano iniziato la loro relazione. Pare però che adesso l’amore sia finito. A confermarlo è stata proprio Samanta Togni che, dal settimanale Di Più ha annunciato con una dichiarazione secca e asciutta la fine di questa storia. La maestra di Ballando con le stelle non ha voluto commentare la fine della sua storia con Panucci; la Togni è sempre stata molto riservata e non ha mai amato parlare molto del suo privato. Ma che tra lei e Panucci le cose non andassero bene molti fans lo avevano capito anche perchè nell’ultimo periodo la maestra di Ballando non postava foto o immagini sui social in compagnia del suo compagno. L’ultima foto di Samanta e Christian insieme sui social della ballerina risale alla fine del mese di maggio. Non sappiamo però quando è finita la loro storia.

SAMANTA TOGNI E CHRISTIAN PANUCCI SI SONO LASCIATI: LE PAROLE DELLA MAESTRA DI BALLANDO

Ed ecco come ha commentato la fine di questa storia la maestra di Ballando con le stelle:

“Sì, è vero: ci siamo lasciati. Ma non me la sento di rilasciare altre dichiarazioni”.

L’account del calciatore invece al momento è privato per cui non sappiamo se lui abbia condiviso con i suoi followers le emozioni provate dopo la fine di questa storia.

Samanta invece è completamente presa dal suo lavoro e della vita da mamma. Su Instagram la vediamo in compagnia di suo figlio adolescente oppure impegnata con le prove, con gli eventi, in giro per tutta l’Italia.

