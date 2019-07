Temptation Island e poi…Alessandro Zarino ha “mollato” Jessica per una famosa ballerina?

Martedì sera finalmente sapremo tutto quello che è successo prima, durante ma soprattutto dopo Temptation Island 2019. E ancora, cosa più importante, da martedì sera i protagonisti di questa sesta edizione del programma di Canale 5 potranno finalmente sbilanciarsi e raccontare quello che hanno provato, quello che è successo dal loro punto di vista e quello che sta succedendo attualmente nelle loro vite. Il pubblico di Temptation Island in particolare, vuole capire che cosa è successo tra Jessica Battistello e Alessandro Zarino…Nelle ultime ore infatti è circolata un’altra voce: il giovane tentatore, che molte signorine vorrebbero sul trono, si è fidanzato con una ballerina famosa? Ha lasciato Jessica oppure tra lui e la Battistello non c’è mai stato nulla?

Molti di questi dettagli saranno probabilmente rivelati nella puntata di Temptation Island in onda martedì sera anche perchè al momento, non possiamo dire se Alessandro abbia o meno lasciato Jessica per un’altra, visto che non sappiamo neppure se tra loro sia mai iniziata. Possiamo però dirvi, chi sarebbe la famosa ballerina che potrebbe aver rubato il cuore del bel tentatore napoletano.

ALESSANDRO ZARINO E SHAILA GATTA NUOVO AMORE IN ARRIVO?

Pare proprio che Alessandro Zarino e Shaila Gatta abbiano iniziato a seguirsi sui social e si sa, un “follow” in questi casi può significare davvero tanto. Potrebbe essere che tra i due sia scoppiato qualcosa? Shaila, come Alessandro, ha origini campane e forse i due hanno semplicemente degli amici in comune e non significa nulla il fatto che si seguano sui social.

In ogni caso dopo martedì anche i single avranno modo di raccontare come procede la loro vita dopo il programma e i più curiosi potranno scoprire se oggi Zarino è single, se ha provato a uscire con Jessica o se ha una nuova fidanzata.

Non ci resta che aspettare, ormai manca pochissimo!