Alessandro Zarino e Jessica Battistello si frequentano dopo Temptation? La rivelazione del single

Da Uomini e Donne Magazine arrivano le ultime news relative a questa edizione di Temptation Island. Nella puntata di lunedì sera abbiamo assistito al falò di confronto tra Andrea Filomena e Jessica Battistello che alla fine si sono lasciati decidendo di abbandonare il villaggio da soli, come single e non come coppia. Jessica, prima di lasciare il resort sardo, ha chiesto di vedere Alessandro Zarino, il tentatore che le ha fatto perdere la testa nel suo percorso nel programma delle tentazioni. Alessandro ha accettato questo incontro e insieme a Jessica ha lasciato Temptation mano nella mano. Che cosa è successo dopo? Lo scopriamo dalle parole di Alessandro che, nella sua intervista per Uomini e Donne Magazine, rivela quello che è accaduto dopo la registrazione del programma e nelle settimane successive.

LE PAROLE DI ALESSANDRO ZARINO DA UOMINI E DONNE MAGAZINE: LE NEWS SU JESSICA

Ecco le parole di Alessandro Zarino:

Dal primo momento i miei occhi sono caduti su di lei. Abbiamo iniziato a raccontarci ed è nato da subito un feeling. Col tempo ho avvertito una grande fragilità, un grande bisogno di sentirsi accolta, considerata e protetta: ecco perché fin dal primo momento non ho fatto altro che abbracciarla. Credo che Jessica abbia trovato in me quel calore, quella comprensione e quella volontà di ascoltarla che probabilmente le erano venuti a mancare. L’impressione è che tra lei eAndrea non ci fosse più dialogo e questo penso sia il motivo del suo avvicinamento. Da subito ho capito che si trattava di una coppia profondamente in crisi, con mancanza di equilibrio e di prospettive future, in cerca di risposte.

Il futuro però e neppure il presente, al momento sono stati vissuti dai due che pare, non abbiano trovato modo di incontrasi forse anche per volere della produzione che non ha voluto eventuali immagini sui social, come accaduto anche in passato.

Zarino spiega quello che ha provato per Jessica nella sua esperienza a Temptation:

Durante quelle settimane ho subito provato una grande attrazione fisica nei suoi confronti, ma soprattutto ho avvertito una grande sintonia e complicità. Parlare di sentimenti in questa esperienza sarebbe prematuro, perché credo che due persone per alimentare un interesse iniziale si debbano vivere nella quotidianità e questo non è ancora successo. Non nego che Jessica in questa avventura sia stata fondamentale per me, come credo e spero di esserlo stato io per lei.

La sensazione è che al momento i protagonisti di Temptation non si possano sbilanciare e non possano raccontare quello che realmente succede nel privato.

In questo momento di una sola cosa sono certo, ed è che a prescindere dal nostro rapporto, in futuro sarò sempre presente qualora lei avesse bisogno di me. Ciò che mi ha spinto a conoscerla anche fuori è stato il suo non porsi limiti, il vederla aperta a diverse opinioni e punti di vista. È una persona che non si spaventa di fronte alla possibilità di un cambiamento.