Temptation Island 2019: Jessica e Andrea si lasciano, lei cade in tentazione

Come già svelato dalle anticipazioni di questa mattina, nella quarta puntata di Temptation Island 2019 ci sono stati ben due falò di confronto: il primo, fra Jessica e Andrea, ha aperto la puntata mentre il secondo, quello fra Cristina e David di Uomini e Donne Over ha chiuso la trasmissione. Ma partiamo dal principio ed occupiamoci di quanto accaduto alla tormentata coppia di fidanzati composta da Jessica e Andrea.

Già nel corso delle precedenti puntate, il fidanzato Andrea aveva chiesto a Filippo Bisciglia di procedere subito con il falò di confronto straordinario dopo una serie di filmati che lo avevano fatto saltare su tutte le furie. In quell’occasione, però, Jessica ha rifiutato l’invito ed è rimasta nel villaggio dei tentatori. Ma qualcosa è cambiato…

Temptation Island 2019: Jessica e Andrea al falò

A fine della terza puntata di Temptation Island 2019, Andrea ha chiesto un secondo falò di confronto straordinario aizzato da nuove immagini mostrate dal conduttore del programma. Dopo attimi di esitazione ed una minaccia mirata alla produzione (“Se non viene nemmeno questa volta, io me ne vado”), Andrea ha potuto incontrare di nuovo Jessica.

Ad aprire le danze è stato proprio il ragazzo: “Siamo venuti qui perché avevi dubbi ma quello che ho visto io fa schifo! Ti sei mai chiesta come stavo io? Io a differenza ho capito che sono una bellissima persona. E tu, di me, hai detto di me solo cose negative. Da te non me lo sarei mai aspettato. Hai detto che rinunciare al matrimonio è stata la cosa più bella della tua vita, ma ti rendi conto di quello che eri per me?”.

Jessica replica con un po’ di vittimismo: “E quando stavo male io, tu pensavi a me? No! Passavo giornate a piangere e tu nemmeno te n’accorgevi! Tu non hai mai apprezzato niente di me. Io qui ho ritrovato la felicità. Ti preoccupi di quello che pensano gli altri e non di me… Io sono stanca!”.

La litigata si è poi infiammata dopo la visione di un mix di filmati che Andrea ha visto nelle scorse puntate. Messa davanti all’evidenza delle sue colpe, Jessica è scoppiata in lacrime ma non ha fatto passi indietro in merito ad Andrea. Alla fatidica domanda di Bisciglia, i due hanno confermato di voler lasciare il programma da single.

Congedato Andrea, Jessica ha avuto la possibilità di incontrare in privato il tentatore Alessandro che le ha proposto di uscire insieme a lui. Lei non se l’è fatto ripetere una seconda volta…