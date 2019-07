Temptation Island 2019: David e Cristina molto gelosi dei tentatori, rischio crisi

Continuano le vicissitudini fra tentatori e fidanzati in Temptation Island 2019. Dopo aver assistito all’epilogo (con cliffhanger finale) della coppia Nunzia – Arcangelo, fra le altre coppie di fidanzati ancora in gioco non possiamo non parlare di David e Cristina: una coppia nata fra le quattro mura dello studio del Trono Over di Uomini e Donne ma che a quanto pare è destinata a s-coppiare nel corso di questa seconda loro partecipazione televisiva.

Nella seconda puntata di Temptation Island 2019, infatti, i due fidanzati hanno preso molto seriamente la loro esperienza all’interno del reality Mediaset, arrivando persino ad un drastico cambio di caratteri; soprattutto David che, da serio e riflessivo, è arrivato a scatenarsi fra balletti e uno spogliarello davanti ad alcune delle tentatrici del villaggio.

Temptation Island 2019: David e Cristina in crisi

Nel corso di questa seconda puntata di Temptation Island 2019 abbiamo scoperto che la coppia composta da David e Cristina era già in crisi prima dello sbarco dei due nei rispettivi villaggi: fidanzati grazie al programma di Maria De Filippi, dopo Uomini e Donne hanno vissuto un lungo periodo no e in maggio hanno deciso di far pace. Poi però la svolta: partecipare ad un altro show “defilippiano” per mettere in chiaro la situazione.

Nella prima puntata, abbiamo visto Cristina godersi a pieno gli agi del villaggio facendosi coccolare dai vari tentatori. Questo ha turbato David, che ha preferito isolarsi: ha preferito non relazionarsi con le tentatrici per provare a mettere un po’ d’ordine nei suoi sentimenti. Al contrario, invece, Cristina si è lasciata andare alla spietata corte del tentatore Sammy: la donna accetta persino una romantica esterna con tanto di cena elegante.

Ovviamente al fidanzato David arrivano i filmati di questa uscita tête-à-tête: “Per me farebbe più bella figura a starsene seduta su una panca se vuole stare con me” esclama l’uomo. In seguito, mosso dal risentimento, David decide di interrompere il suo isolamento e di provare a tirarsi su il morale partecipando alla festa serale del villaggio, lanciandosi persino in un ballo con spogliarello finale (molto apprezzato dalla tentatrice Marianna).

Irrimediabilmente, la produzione porta all’attenzione di Cristina questa serata brava di David mostrandole stralci di filmati; lei si dice sotto shock: è la prima volta che vede il suo partner divertirsi con un’altra donna.