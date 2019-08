Ursula Bennardo super sexy con il pancione sulle note di Me gusta per salutare Valeria Marini (VIDEO)

Non è ancora arrivato il momento del parto per Ursula Bennardo e Sossio Aruta. La coppia nata nello studio di Uomini e Donne si gode questa calda estate sotto il sole della Puglia. E la bellissima Ursula, per festeggiare un anno dalla conoscenza con Valeria Marini, le rende omaggio: è bellissima mentre balla con il suo pancione in bella mostra sulle note di Me Gusta. Lo scorso anno infatti, Ursula aveva incontrato Valeria Marini nell’edizione Vip di Temptation Island. Le due donne erano diventate molto amiche e unite contro la stessa causa: Sossio nazionale, detto anche Zonzo dalla Marini. Valeria non ha mia potuto “soffrire” come si direbbe usando una parola dialettale, Sossio, e ha sempre suggerito alla Bennardo di lasciare il calciatore. E infatti, alla fine dell’esperienza sull’isola dei sentimenti, Ursula aveva deciso di prendersi del tempo per ritrovare se stessa, per capire molte cose. Alla fine però l’amore sembra aver trionfato tanto che, dopo una piccola parentesi nel programma di Uomini e Donne e il lungo corteggiamento di Sossio che ha cercato in tutti i modi di farsi perdonare, Ursula e il calciatore sono tornati insieme. Hanno deciso di convivere e anche di allargare la famiglia. Ursula infatti a breve diventerà mamma per la quarta volta.

URSULA BENNARDO SUPER SEXY MENTRE BALLA SULLE NOTE DI ME GUSTA

Ed ecco Ursula bellissima con il suo pancione e super abbronzata mentre balla sulle note della hot dell’estate della stellare Valeria Marini.

Chi l’avrebbe mai detto un anno fa, dopo Temptation che oggi Ursula e Sossio si sarebbero ritrovati a preparare la stanzetta del loro primo figlio. Anzi della loro prima figlia visto che la Bennardo aspetta una bambina.

Per loro questa estate sarà sicuramente molto diversa da quella dello scorso anno e piena d’amore. E alla fine anche Valeria Marini si sarà fatta una ragione della scelta di Ursula e avrà perdonato anche lei Zonzo!